美容顧問 古育茜 旅客角度出發的最佳服務

把旅客需求擺在業績前面，讓旅客擁有更美好的機購物體驗，就是桃園機場商業服務楷模古育茜的日常。 圖／桃園國際機場 提供

航廈，是家的起點，也是終點。桃園機場每位賓至如歸的旅客，背後都有默默付出的服務楷模員工，譜寫出一段段暖心故事....

「我忘記我要買什麼了，不然，你拿最貴的給我就好了！」桃園機場采盟免稅店內，旅客苦惱地說。采盟化妝品美容顧問古育茜甜笑解釋「不行啦，化妝品要買適合自己的、真正需要的比較好喔！」耐心幫旅客找到最適產品。這是桃園機場第二航廈商業服務楷模古育茜的日常，把旅客需求擺在業績前面，讓旅客擁有更美好的機購物體驗。

古育茜擔任美容顧問近10年，把旅客的需求放在最前面的精神，讓她創造出不少忠誠客戶。 圖／桃園國際機場 提供

古育茜擔任美容顧問近10年，把旅客的需求放在最前面的精神，讓她在人來人往的機場內，創造出不少忠誠客戶。有對臺商夫婦到免稅店買彩妝品，一開始看到古育茜接近介紹時，防備心很重，認為一定會被推銷貴重產品，沒想到古育茜反而分析「你的狀況其實不用買太貴的，另外一個產品CP值比較高喔！」

從此，這對夫婦不論每次到桃園機場，無論在哪個航廈或哪個登機門，都會特地到第二航廈采盟免稅店找古育茜。從臺商女兒念大學到結婚都一直有聯絡，即便防疫期間這對夫婦在大陸無法返臺，也會傳訊息關心古育茜的身體狀況。

擔憂旅客返臺提領商品遇到困難，服務楷模古育茜便到登機口等待一個多小時。 圖／桃園國際機場 提供

有一次，有位旅客購買商品選擇入境時再提貨，古育茜在對方離開後才發現少幫旅客填一個資料，但又不知怎麼和對方聯絡，她擔憂旅客返臺提領商品遇到困難，便到登機口等待一個多小時，等旅客現身後90度鞠躬致歉，對方很驚訝，反而安慰「謝謝妳追我到這裡，妳願意為一件事負責到底，很棒！」

後來，古育茜才知道，原來對方是一家大企業的董事長，出國常是因為做公益或志工，雙方也因此結成好友，董事長旅客每次出國也會特地到免稅店找古育茜聊天，分享做公益所見所聞。

古育茜以流利的外文解說專業的美容彩妝知識，常協助國際旅客解決在機場所遇到的各式疑難雜症。 圖／桃園國際機場 提供

在桃園機場國境之門服務，外語和美妝專業能力都必須有一定水準。古育茜透過大量收看美劇、日劇培養語感，讓她在接待各國旅客時，能以流利的外文解說專業的美容彩妝知識，常協助國際旅客解決在機場所遇到的各式疑難雜症，尤其是較少主動表達需求的日本客人，有時因聽不懂英語而不敢詢問，當聽到熟悉的日語時，常會露出鬆了一口氣的表情，道謝「妳真的幫了大忙！」。

古育茜也認真在職進修，落實「銷售不是為了最追求高業績，而是幫顧客找出量身訂做最好的商品」品牌理念，她的傑出表現，獲得美妝品牌雅詩蘭黛的青睞，指定她為該品牌臺灣免稅店唯一代表，入選全球60名最佳美容顧問之一，還受邀到紐約接受此殊榮，回臺也在主管月會上與同仁分享這份榮耀，並傳遞他的服務精神。

古育茜的傑出表現，獲得美妝品牌雅詩蘭黛的青睞，入選全球60名最佳美容顧問之一。 圖／桃園國際機場 提供

防疫期間，免稅店採取保持社交距離，也勤於用酒精消毒櫃檯同時清潔環境，讓銷售人員和旅客都感覺安心；免稅店內部則採取休息、用餐時間分流，以及專用洗手間等方式，減少群聚感染機會。

雖然因疫情讓機場旅客變少，但桃園機場服務楷模們和所有機場同仁共體時艱，保護好自己也保護我們所愛的人，讓國門第一線衛生防疫更高規格、更有保障。