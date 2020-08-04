昇恆昌客服 呂奕漩 巧思解決客戶問題

昇恆昌免稅商店服務楷模呂奕漩，讓旅客在踏進和離開臺灣時，都深刻記下這裡的美好。 圖／桃園國際機場 提供

航廈，是家的起點，也是終點。桃園機場每位賓至如歸的旅客，背後都有默默付出的服務楷模員工，譜寫出一段段暖心故事....

免稅店買的一瓶香水，為何可以變成告慰亡夫的禮物？因班機延誤的沮喪心情，如何成為放鬆的機場小旅行？桃園機場108年度第二航廈商業服務楷模—昇恆昌免稅商店同仁呂奕漩，利用巧思成功轉化旅客心情，更讓旅客在踏進和離開臺灣時，都深刻記下這裡的美好。

呂奕漩從事客服工作8年，為旅客提供航班諮詢、售後服務等各式意見參考。去(108)年她在第二航廈出境顧客服務櫃檯時，有名外籍旅客手拿斷成兩截的眼鏡鏡框，神情慌亂的向客服人員詢問是否有工具黏貼鏡框。呂奕漩用櫃台膠帶試圖纏繞鏡架鼻樑處想固定卻無效，便建議旅客可至藥妝店買隱形眼鏡先戴上。

但外籍旅客表示，該趟行程要飛紐約加上沒戴過隱形眼鏡，10幾個小時飛行怕眼睛不舒服，講著講著，因視線模糊的緊張模樣更明顯了。呂奕漩發現，旅客隻身一人搭機，若只仰賴模糊的視力看東西一定相當不安，「怎麼樣也不能讓旅客離開臺灣的印象是模糊不清的！｣。

運用巧思緊急修復旅客的眼鏡，當旅客笑顏逐開給予肯定時，呂奕漩感覺自己的視線彷彿也隨之變亮了。 圖／桃園國際機場 提供

她觀察，鏡架鼻樑處靠橫桿支撐，突發奇想翻開抽屜找出一根吸管，架在兩個鏡框中間再用膠帶纏繞固定，當旅客戴上這個吸管眼鏡後，瞪大眼睛說出「哇！｣笑顏逐開，給予滿滿的肯定和感謝，呂奕漩感覺自己的視線彷彿也隨之變亮了。

有一次，有位女客戶拿已開封的香水，表示味道不對，堅持要換貨，呂奕漩很為難，但還是想了解換貨的理由。對方說，其實出國前先生剛過世，所以才會安排出國散心，這瓶香水非她習慣的味道，她用不慣。

呂奕漩同理這名顧客的感受後，告訴也肯定對方，能出國換心情真的很棒，其實用新味道香水也是換心情的方式，相信先生一定會很高興看到妻子可以用全新的面貌迎接人生。顧客聽完後覺得很有道理，不只願意保留商品，更說下次出國一定要找呂奕漩泡茶聊天。

「客服如果慌張，旅客也會跟著很慌張｣呂奕漩表示，透過層層把關，客服也能達到穩定旅客人心的價值。 圖／桃園國際機場 提供

航班有時難免延誤，旅客心情常大受影響。呂奕漩曾為一名旅客包裝商品，對方抱怨班機延誤讓他要等好久，呂奕漩指引對方可使用機場的按摩椅和VIP室位置，把等待的時間來好好放鬆，旅客轉念後覺得很開心，離開後去用餐還再跑回昇恆昌櫃檯致謝。

近來肺炎疫情讓機場成為防疫關鍵地，呂奕漩站在客服第一線，坦言一開始難免擔心，但公司已為所有員工做好防疫準備，除了量體溫、加強清潔外，更備好足夠的酒精和口罩，讓員工都很安心。「客服如果慌張，旅客也會跟著很慌張｣呂奕漩表示，透過層層把關，客服也能達到穩定旅客人心的價值。

資源有限巧思無限，呂奕漩認為，即便再平凡的崗位也要讓工作不平凡。 圖／桃園國際機場 提供

呂奕漩認為，即便再平凡的崗位也要讓工作不平凡，資源有限巧思無限，以不放棄的心態為旅客解決問題，讓桃園機場成為旅客對臺灣留下美好印象最初和最後的地方，未來服務楷模們也會以此精神繼續守護國家大門。