長榮航空督導吳盈穎 像家人一樣體貼

長榮航空貴賓接待組業務督導吳盈穎，接待每位旅客和貴賓時總是面帶笑容，提供溫暖親切的服務。 圖／桃園國際機場 提供

航廈，是家的起點，也是終點。桃園機場每位賓至如歸的旅客，背後都有默默付出的服務楷模員工，譜寫出一段段暖心故事....

孩子燙傷了怎麼辦？長榮航空桃園機場辦事處內，這些讓人棘手的問題，業務督導吳盈穎總是貼心細緻的為旅客想方設法解決；防疫期間，更扮演安定旅客人心角色，即便隻身出國也宛如家人同行，讓旅客心中溫馨滿溢。

桃園機場108年度第二航廈航空公司櫃檯服務楷模吳盈穎，擔任長榮貴賓接待組業務督導，接待每位旅客和貴賓時總是面帶笑容，提供溫暖親切的服務。去年一位媽媽抱著嬰兒在貴賓室餐飲區取餐，孩子揮舞雙手時不慎將手伸入熱湯中，立刻把手縮回時又把湯打灑在手臂上，驚嚇又疼痛的嚎啕大哭，母親嚇得不知所措。

吳盈穎總是扮演安定旅客人心的角色，即便隻身出國也宛如家人同行，讓旅客心中溫馨滿溢。 圖／桃園國際機場 提供

吳盈穎立即連絡桃園機場醫療中心聯新醫院，並帶旅客直奔管制區就醫，迅速擦藥包紮，嬰兒才停止哭泣並安穩入睡。吳盈穎更陪同旅客登機，親自交接給機上組員，讓媽媽寶寶旅程中都能被悉心照顧。

還有一名日籍旅客，讓4歲女兒單獨使用貴賓室盥洗室，孩子還小，會關門卻不知道怎麼開門，嚇得哭天喊地，吳盈穎立即請同仁盡快拿鑰匙開門，並蹲在地下從洗手間門縫空隙將手伸過去，用簡單日文安撫女童、握緊她雙手安慰，女童被帶出後才破涕為笑，還送了自己最喜愛的糖果害羞的向吳盈穎道謝。

面對棘手的問題，業務督導吳盈穎總是貼心細緻的為旅客想方設法解決。 圖／桃園國際機場 提供

防疫期間，有次一位大約三歲的小朋友在貴賓室內不停地咳嗽，引起很多旅客側目，媽媽也是相當歉疚的樣子，盈穎見狀帶著一杯熱水前往詢問小朋友的身體狀況，媽媽急忙解釋小朋友是前幾日感冒造成的咳嗽，她覺得其他旅客好像很忌諱，讓她非常不好意思。盈穎請媽媽不用擔心，我們前來關心了解情況，也能讓其他旅客放心，接著便詢問媽媽如果她們不介意的話，我們可協助安排至人較少的座位或是獨立空間給她們，媽媽聽了後欣然接受盈穎安排，並非常感謝長榮人員的貼心，消除她在貴賓室內的不自在。

面對不同旅客的疑難雜症，吳盈穎總能找出兩全其美的解決方案，讓旅客從不愉快轉為真心的感謝。 圖／桃園國際機場 提供

疫情自今年初起不斷升溫，為保障同仁及旅客的健康，長榮航空桃園機場貴賓室自109年2月起即安排隨時擦拭消毒客席及公共區域；盈穎身為長榮航空桃園機場貴賓室業務督導，主動提案規劃自109年3月8日起提供進入長榮貴賓室貴賓量測體溫及酒精消毒手部服務、自3月12日起將餐點以單份分裝方式供旅客取用，讓進入長榮航空貴賓室的貴賓們可以更安心無虞的休憩及用餐。

除軟體服務外，吳盈穎也將電子菜單引進貴賓室，記錄分析旅客點菜資訊，做更多數據分析，透過軟硬體雙管齊下，促進服務效能躍進提升。面對不同旅客的疑難雜症，服務楷模吳盈穎總能當機立斷，找出最合適及兩全其美的解決方案，讓許多旅客從原本的不愉快，轉為真心的感謝。點滴匯聚成塔，每位服務楷模的付出，都讓桃園機場服務品質連年提升，多次獲得國際評比肯定，成為國門最暖心的風景。