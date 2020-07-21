行李運務員 陳逸明 圓滿旅客每段旅程

中華航空運務員陳逸明投入運輸業30年，總是透過細心服務，陪伴旅客每一段完美的旅程。 圖／桃園國際機場 提供

航廈，是家的起點，也是終點。桃園機場每位賓至如歸的旅客，背後都有默默付出的服務楷模員工，譜寫出一段段暖心故事....

每段飛行旅程的起點和終點，都需要行李的裝卸運送，桃園機場第一航廈航空公司櫃檯服務楷模—中華航空運務員陳逸明投入運輸業30年，見證隨著景氣變化、疫情牽動的機場旅客運載量高低，但唯一不變的是，旅客對行李快速、安全抵達的需求，他總是透過細心服務，陪伴旅客每一段完美的旅程。

航空公司運務員的工作看似簡單，其實相當繁瑣，每日都必須時間賽跑，每一個環節都要順利銜接，只要稍微不慎，就可能讓旅客的旅程因為行李無法跟上而留下遺憾，因此運務員必須繃緊神經、縝密細心確認，才能提供旅客滿意的服務，和美好的旅行經驗。

如何確保行李完整、減少運送時發生的損傷，是攸關旅客滿意度的關鍵。 圖／桃園國際機場 提供

陳逸明30年前考進華航，在行李組服務超過10年，行李裝卸運送成兩大區段，一是行李運送上飛機，一是行李下飛機到旅客手中，如何確保行李完整、減少運送時發生的損傷，是攸關旅客滿意度的關鍵。

上飛機的過程中，每位旅客要載運出國的行李都大不相同，在在考驗運務員解決問題的能力。例如有身障旅客需載運重達200多公斤的電動輪椅，陳逸明就需提醒負責搬運的地勤弟兄小心謹慎處理，讓輪椅在裝載的過程中避免碰撞損傷，確保安全地運載到目的地，不影響旅客後續使用，即便在酷寒天氣中也全程緊盯，絲毫不鬆懈。

陳逸明瞻前顧後，確認提醒過程中每個步驟裝卸行李都小心謹慎，以免發生危險或造成損失。 圖／桃園國際機場 提供

或是音樂家要帶大提琴出國演奏、射擊協會要帶槍枝出國參賽，類似這些特殊的載運品，陳逸明得瞻前顧後，確認提醒過程中每個步驟裝卸行李都小心謹慎，以免發生危險或造成損失。

陳逸明也是專案包機在機邊驗放行李和槍枝的固定成員，無論晴雨，專機下都可看到陳逸明的身影來回穿梭，一會兒協助外交部點放行李，一會兒又和國安局一起繳驗槍枝，他幾近龜毛的細心和再三確認，總能幫助專案包機的行李載運有最好的品質。

陳逸明總是耐心的和旅客解釋未到行李申報的流程，或指引旅客前往行李轉盤，讓旅客備感心安。 圖／桃園國際機場 提供

行李下飛機的過程，更考驗運務員面對旅客的能力。旅客出關後，最急切的就是快點領行李、確認行李安全完整，行李轉盤旁總是可以看到陳逸明的身影，耐心的和旅客解釋未到行李申報的流程，或是指引旅客前往領取行李的轉盤，都讓旅客備感心安。

陳逸明表示，有時會遇到旅客因行李未隨機抵臺而動怒，現場破口大罵；也有旅客因行李毀損，認為過程中有人對行李動手腳、懷疑遭竊而大鬧機場。面對這些客訴和情緒，陳逸明都同理旅客心情和不安，細心協助找出問題，給予解釋和解決方法，不少旅客最後都不好意思致謝「謝謝你，辛苦了！」

年長者不方便把行李自轉盤取下，陳逸明總是一個箭步主動向前，趕緊幫旅客取下行李。 圖／桃園國際機場 提供

更多的是，抱著小孩的母親、或是年長者不方便把行李自轉盤取下，陳逸明總是一個箭步主動向前，趕緊幫旅客取下行李。這些特殊任務，也讓陳逸明長期有肩膀痠痛、五十肩、手拉傷的職業傷害，但他笑說「看到旅客因順利提領行李而有個完美的旅程，就很安慰。」

肺炎疫情讓不少駐外旅客紛紛回國，陳逸明表示，雖然在機場第一線難免會擔心，但桃園機場為防疫，在行李進入臺灣前都會先消毒，不少旅客也大讚「沒想到還會幫我們的行李先消毒，防疫做得很到位！」運務員也都會戴手套、口罩，碰觸行李時更安心，不讓行李載運成為防疫缺口，為防疫嚴格把關。