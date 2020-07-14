安全管理師 洪碧伶 打造零工安紀錄

職業安全管理師洪碧伶，透過擬定、規劃及推動安全衛生管理事項，保障所有清潔同仁身心安全。 圖／桃園國際機場 提供

航廈，是家的起點，也是終點。桃園機場每位賓至如歸的旅客，背後都有默默付出的服務楷模員工，譜寫出一段段暖心故事....

桃園機場內，常見清潔人員穿梭忙碌身影，下至地面髒污、上至高處玻璃清潔，負責桃園機場清潔工作的信實公司職業安全管理師洪碧伶，透過擬定、規劃及推動安全衛生管理事項，保障所有清潔同仁身心安全，4年間打造零工安事故，不但讓每位清潔同仁在潮濕地面或高空作業時都有保障，更扎扎實實榮獲桃園機場第一航廈綜合服務類服務楷模殊榮。

洪碧伶由信實公寓大廈管理維護公司派駐在桃園國際機場，主要負責800多名清潔人員的安全維護，包括確認工作地點危害辨識、風險評估，及針對可能危害進行的教育訓練，使同仁獲得安全衛生須知，進而落實到工作場域，在作業環境中不忘保護自己，有效降低職業災害發生。

出勤前施行「指差確認」，透過眼望物件、手指物件、同時口誦確認等，確認安全防護具配戴狀況。 圖／桃園國際機場 提供

清潔是繁重的體力工作，為預防清潔人員肌肉骨骼痠痛，她帶領同仁上工前做伸展操；出勤前則施行「指差確認」，也就是透過眼望物件、手指物件、同時口誦確認、心手並用並集中精神，確認安全防護具配戴狀況；此外，如在戶外作業，因機場道路上車輛多車速又快，放置路障需確認左右來車狀況等，也必須再三確認，以減少人為失誤。

再者，高空外牆清潔工作危險性高，洪碧伶會評估人員身心健康狀況正常、確認背負式防墜安全帶、通過各項作業前檢點後才可進行；夏日時戶外清潔工作常需長久曝曬，洪碧伶也貼心向公司申請，為清潔人員準備涼感衣，降低不適。

清潔人員常接觸化學清潔劑，洪碧伶也會教導留意事項，並張貼安全及警告標示，避免旅客誤拿。 圖／桃園國際機場 提供

此外，清潔人員常會接觸許多化學清潔劑，洪碧伶也會教導分裝使用時須留意事項，例如戴口罩與手套避免直接接觸，並在瓶罐上張貼安全及警告標示，不讓旅客誤拿使用。清潔工作經常須用到水，除穿著防滑鞋外，也一定要在現場擺放三角立牌，提醒旅客注意避免滑倒。

在消毒時，更要留意二氧化氯會光解、照光易揮發，因此要用不透光瓶身盛裝，避免照射光線等細節。 圖／桃園國際機場 提供

近來疫情延燒，桃園機場位於防疫第一線，清潔人員工作壓力沉重，更憂心成為被感染對象。洪碧伶透過教育訓練，教導清潔人員正確穿戴口罩方法。此外，在使用二氧化氯消毒航廈及登機門範圍時，更要留意二氧化氯會光解、照光易揮發，因此要用不透光瓶身盛裝，以免直接照射光線等細節，讓清潔人員每進行一次清潔工作，就覺得為自己的安全更添一分保障，也讓機場工作人員和旅客更安心。

洪碧伶平日也主動關懷生病同仁、提醒須注意事項，比如感冒多補充哪類維他命，腸胃炎要避免油炸辛辣食物等，希望同仁有健康的身體，才能有好的工作效率，不少清潔同仁都很感謝她，說「謝謝你教我這麼多，讓我更能保護自己」。

洪碧伶在機場駐點4年多，確保800多位清潔人員工作環境安全，持續為打造乾淨舒適的桃園機場努力。 圖／桃園國際機場 提供

乾淨清潔是不少旅客對桃園機場的第一印象，甚至還曾榮獲全球第四名最佳清潔機場的國際肯定，洪碧伶在機場駐點4年多，確保800多位清潔人員工作環境安全，讓大家能提升工作滿意度，持續為打造乾淨、舒適的桃園機場而努力。