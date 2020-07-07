動物檢疫員 葉國興 同理心守護毛小孩

「我們對旅客的好，旅客有感受到，就是我最大的成就。｣ 圖／桃園國際機場 提供

航廈，是家的起點，也是終點。桃園機場每位賓至如歸的旅客，背後都有默默付出的服務楷模員工，譜寫出一段段暖心故事....

「謝謝，沒有你，我真的不知道該怎麼辦…｣長年旅居國外的陳先生，帶著愛犬和一家老小、眾多行李，緊握著葉國興的手，不斷致謝。陳先生決定舉家遷回臺灣，但因不熟悉愛犬返臺相關手續，差點在機場卡關，還好農委會動植物防疫檢疫局新竹分局技正葉國興協助，返家的路，終能平順圓滿。

葉國興不僅彙整航廈動植物及其產品不合格處理通知書，也編修輸出入動物產品等多項標準作業程序。 圖／桃園國際機場 提供

桃園機場108年度動植物檢疫服務楷模葉國興，在桃園機場服務10多年，不僅彙整航廈動植物及其產品不合格處理通知書，也編修輸出入動物產品等多項標準作業程序，讓所有同仁執行業務有一致性標準。除了獸醫專業能力，他關懷生命的態度和服務熱忱，更備受旅客肯定。

現代人把寵物當自己的孩子般看待，不少人出國都帶寵物隨行，但因各國規範不同，出入境時常會因漏了文件、寫錯資料而驚惶失措，常有旅客擔心無法成行或被迫與寵物分離而淚灑機場。更常見的是，因長途旅程後又遇處理手續繁複耗時，毛小時發生緊迫反應，飼主焦急慌亂。

熱心的葉國興總是站在旅客立場出發，同理旅客的無助。 圖／桃園國際機場 提供

「別緊張，我們和您一起處理。｣熱心的葉國興總是站在旅客立場出發，同理旅客的無助，熱心的事先協助出境旅客查詢犬隻輸出他國的檢疫規定，並準備所需文件，當旅客攜帶愛犬至機場辦理手續時，只要詳實核對資料，就可迅速辦理動物輸出檢疫證明書。

當旅客回國時，在辦理犬貓輸入檢疫過程，葉國興確實完成各項檢疫程序並提供相關協助，例如補證等，讓旅客能在長途飛行後能盡早返家休息，也降低毛小孩於機場不適的可能性。

更細緻貼心的是，由疫區返國的動物須接受隔離7天才能返家，有許多飼主會因不捨分離而淚灑機場，葉國興也總是溫暖陪伴給予安慰，說明隔離情況，撫慰飼主心情。

機場是防疫重要關卡，葉國興也是機場檢疫犬隊照護小組的負責人，負責檢疫犬的身心健康。 圖／桃園國際機場 提供

機場是防疫重要關卡，葉國興也是「護國神犬｣機場檢疫犬隊照護小組的負責人，負責檢疫犬的身心健康，從創始時的2隻到現在20幾隻，不論是平常健康檢查、生病照顧，都靠葉國興和團隊支援。

肺炎疫情讓許多人都恐慌不已，葉國興樂觀表示，當年SARS發生時他也在第一線服務，非洲豬瘟至今，機場也都嚴格檢疫，更可貴的是，經過不斷的努力，在歷經24年後，臺灣成功從口蹄疫拔針，成為口蹄疫非疫區。「我們一直都是備戰狀態，不曾改變｣因此不會恐慌，只是如常進行嚴格的櫃檯、隔離籠舍等消毒措施，確保疫情不會透過動物輸入或輸出。

除了幫旅客和毛小孩創造更多美好回憶，也守護了臺灣的農畜牧產品，讓國門動物檢疫工作更有價值。 圖／桃園國際機場 提供

「我們對旅客的好，旅客有感受到，就是我最大的成就。｣葉國興笑說，雖然只是一些小步驟或多問一句，卻能夠幫旅客節省許多時間，可以和毛小孩創造更多美好回憶，還守護了臺灣的農畜牧產品，讓旅客服務更到位，國門動物檢疫工作更有價值。