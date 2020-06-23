疾管署護理師 王國珍 防疫前線守護國門

王國珍除執行檢疫工作，身為護理師的她也發揮所長，協助航廈內旅客突發事件。 圖／桃園國際機場 提供

航廈，是家的起點，也是終點。桃園機場每位賓至如歸的旅客，背後都有默默付出的服務楷模員工，譜寫出一段段暖心故事....

「回自己國家還要檢疫？｣「到底排隊還要排多久？我的時間很寶貴！｣部分等待入境檢疫的旅客破口大罵，疾病管制署北區管制中心護理師王國珍全身穿戴隔離衣、護目鏡、外科口罩及手套，即使已經汗流浹背仍耐心解說，不讓檢疫過程受情緒波動影響，有旅客離開後又返回「謝謝你們，辛苦了！｣讓始終站在疫情最前線，桃園機場疾管署服務楷模王國珍心中湧上一股暖流。

護理師王國珍全身穿戴隔離衣、護目鏡、外科口罩及手套，即使已經汗流浹背仍耐心解說。 圖／桃園國際機場 提供

肺炎疫情初期，桃園機場最高規格戒備，大陸航班返臺，需在機邊進行檢疫措施，但因初期旅客入境數量相當多，為了避免旅客久候，更不能放過已有症狀的旅客，所以王國珍和同仁得在一個班機完成檢疫程序結束後，隨即在機場不同入境機門間狂奔，氣喘吁吁趕至下一個登機門，才能應對處理從疫區入境的每個航班。

原機邊檢疫措施改以入境閘口定點檢疫方式，要求高風險旅客居家檢疫。 圖／桃園國際機場 提供

隨著國際疫情更趨嚴峻，全面提升檢疫措施的強度，原機邊檢疫措施改以入境閘口定點檢疫方式，要求高風險旅客居家檢疫，即便已徵用許多臨時人員，當時旅客大量返國，還是必須逐一審核檢疫申報資料正確及完整性，導致排隊等候時間較長，部分旅客情緒失控，常直接破口大罵，但王國珍總是安慰委屈的同仁「情緒對立無助於事｣，也主動向旅客解釋「臺灣疫情要控制，不能只靠我們，更要靠大家。｣

嚴格的檢疫，讓臺灣的邊境檢疫在桃園機場就攔截許多境外感染個案。 圖／桃園國際機場 提供

嚴格的檢疫，讓臺灣的邊境檢疫在桃園機場就攔截許多境外感染個案，避免進一步發生社區感染疫情擴散的風險，更為國內爭取寶貴的防疫整備時間。 三月中旬臺灣發布禁止外國人入境，有名來臺轉機的美國旅客表示身體不適、血壓低，王國珍和醫療人員發現他發高燒，但當時已不允許外國人入境，王國珍評估為顧及旅客生命安全，該名旅客不適合再搭機，更擔心若是新冠肺炎患者，恐波及其他國際旅客，立即向上報告，經與有關單位討論溝通並陳報指揮中心獲得同意後，立即協助將旅客送往臺灣境內負壓病房接受隔離治療及檢驗，後來果然確診為陽性，幸好即時反應及處置得宜，除避免該旅客欲搭乘離境航班之旅客感染的風險外，也及時啟動來臺同班機旅客的健康追蹤，為國際防疫貢獻心力。

王國珍除執行入境旅客檢疫工作，身為護理師的她也發揮所長，協助航廈內旅客突發事件。曾有一名年約50歲旅客返國時突然暈眩抽搐，因過去男子無相關病史，家屬驚嚇得不知所措，王國珍到場後研判旅客癲癇發作，立即將旅客衣領解開，請家屬協助計算抽搐週期，將相關資訊提供給趕到的醫療人員診治參考，旅客後來恢復意識，直向王國珍道感謝。

王國珍表示，站在第一線為國人健康把關，雖然壓力沉重，但常有旅客在領到居家檢疫通知書離去後，又特地返回向她道謝，感謝防疫人員的辛苦，讓她倍感窩心。身為桃園機場108年度服務楷模，她也會繼續秉持初心堅守崗位，展現耐心、愛心和同理心，與所有第一線同仁，共同為防疫工作貢獻心力。