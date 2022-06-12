《傾聽畫語》製作人曝遊玩方法 未來想用蘋果跨裝置協作特性孵新作
此次入圍年度Design Awards「視覺與圖形」獎項，雖然最終與獎項擦身而過，打造《傾聽畫語》的曙光工作室遊戲製作人林威辰在此次WWDC 2022期間在受訪時說明遊戲創作想法，同時也分享此次參與WWDC 2022的相關心得。
曙光工作室本身以台灣獨立遊戲工作室形式運作，並且與日本手機遊戲開發商Akatsuki於台灣設立分公司曉數碼 (Akatsuki Taiwan)合作發行。而曙光工作室前身其實是曉數碼內部實驗型專案，在2019年推出《迴憶之間》獲得好評之後，開始轉以獨立遊戲工作室形式運作。
而《傾聽畫語》總計花費2年時間打造，其中一個目標更希望能透過獲獎取得肯定。林威辰表示，身為遊戲開發者，最期待的就是自己製作內容可以被更多人看見。
在《傾聽畫語》遊戲中，玩家扮演一名畫家，並且能透過觸控、手寫等方式進行繪畫互動，同時也將結合密室逃脫等解謎元素，讓玩家在遊戲中進行更進一步的互動體驗。此外，遊戲雖然以第一人稱、2D平面形式呈現，卻融合360度環景元素，讓玩家必須在正確位置、空間找到解謎關鍵。
林威辰表示，由於《傾聽畫語》在視覺互動體驗做了不少嘗試，尤其在2D平面內容呈現360度環景效果，其實相當費工，尤其若要修改某個部分內容，幾乎整個圖像都要重新製作，而顯然是在視覺互動體驗下足工夫，因此能獲得此次年度Design Awards「視覺與圖形」獎項入圍機會，但可惜最終未能獲獎。
《傾聽畫語》是在去年推出，目前在台灣、香港、韓國的App Store上，依然在解謎遊戲付費下載排行榜維持排名首位，顯示手繪風格、結合360度環景視覺效果，以及高度互動體驗吸引不少玩家支持。
在進一步說明中，林威辰表示《傾聽畫語》當初設計靈感來自不少電影作品，其中包含2007年的英國戲劇愛情電影《贖罪》 (Atonement)，以及宮崎駿吉卜力動畫作品，同時遊戲最初是由2人投入製作，後來才增加至8人，進而完成這款遊玩時間約在1小時20分鐘的遊戲作品。
至於對於此次參與WWDC 2022，林威辰認為蘋果相當重視與開發者之間合作，並且相當積極分享許多內容開發相關知識，因此參與此次WWDC 2022與年度Design Awards頒獎活動，認為獲得不少收益，甚至也與其他同樣獲得入圍的開發者、團隊進行不少交流。
另外，針對蘋果此次強調在跨裝置上的協同應用，未來是否考慮應用在遊戲製作，林威辰認為這樣的互動體驗相當有趣，雖然類似體驗並未應用在《傾聽畫語》，但未來如果有合適的遊戲故事可以發揮，或許會是不錯的應用可能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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