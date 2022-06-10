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iOS 16將允許使用者透過藍牙在不同iPhone之間移轉eSIM資料

聯合新聞網／ 楊又肇

在此次iOS 16更新中，蘋果將允許使用者透過藍牙傳輸方式，將iPhone上的eSIM資料移轉到另一款iPhone使用。

從「設定」選項中的「行動服務」項目中，可以發現在「行動方案」欄位最下方原本名為「加入行動方案」的選項，已經改名為「設定eSIM」。

點按「設定eSIM」之後，就可以看見從「其他iPhone移轉」，以及原本「使用行動條碼」的選項，選擇前者就能從其他已經設定eSIM資料的iPhone移轉號碼，並且會要求輸入螢幕顯示比對數字碼作為確認。

而傳輸過程中，兩款iPhone必須放在鄰近位置，同時都必須開啟藍牙功能，螢幕也必須維持解鎖狀態，作業系統也必須都升級至iOS 16以後版本。

不過，此項功能仍需電信業者配合，以筆者使用自己所申請eSIM門號測試，在移轉過程就會告知門號無法被移轉，因此可能還是要等電信業者提供此項服務之後，使用者才能自行在不同iPhone之間移轉eSIM資料。

依照部分已經升級安裝iOS 16開發者預覽版本的人透露，目前此項功能已經可以移轉美國及英國境內電信業者提供門號，而預期蘋果接下來將會與全球更多電信業者合作此項服務，讓使用者能更方便在不同iPhone移轉門號，無須特別跑一趟電信服務門市尋求協助。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

WWDC 蘋果

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