iOS 16將允許使用者透過藍牙在不同iPhone之間移轉eSIM資料
在此次iOS 16更新中，蘋果將允許使用者透過藍牙傳輸方式，將iPhone上的eSIM資料移轉到另一款iPhone使用。
從「設定」選項中的「行動服務」項目中，可以發現在「行動方案」欄位最下方原本名為「加入行動方案」的選項，已經改名為「設定eSIM」。
點按「設定eSIM」之後，就可以看見從「其他iPhone移轉」，以及原本「使用行動條碼」的選項，選擇前者就能從其他已經設定eSIM資料的iPhone移轉號碼，並且會要求輸入螢幕顯示比對數字碼作為確認。
而傳輸過程中，兩款iPhone必須放在鄰近位置，同時都必須開啟藍牙功能，螢幕也必須維持解鎖狀態，作業系統也必須都升級至iOS 16以後版本。
不過，此項功能仍需電信業者配合，以筆者使用自己所申請eSIM門號測試，在移轉過程就會告知門號無法被移轉，因此可能還是要等電信業者提供此項服務之後，使用者才能自行在不同iPhone之間移轉eSIM資料。
依照部分已經升級安裝iOS 16開發者預覽版本的人透露，目前此項功能已經可以移轉美國及英國境內電信業者提供門號，而預期蘋果接下來將會與全球更多電信業者合作此項服務，讓使用者能更方便在不同iPhone移轉門號，無須特別跑一趟電信服務門市尋求協助。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 蘋果想為Apple Watch這處裝鏡頭 專利圖曝拍照怪動作引網笑「像間諜」
▪ 人妻秀尪DIY「快篩隨身碟」！吸2.3萬人大讚想買 還幫忙想優化方法
▪ 【超實用】聽音樂入眠 「睡著就關閉」 正妹教iPhone這功能就達成
▪ 價差三千...iPad Air 5、iPad mini 6該選誰？超詳細比較文看這教你挑
▪ 【周報】Netflix打擊不了「寄生帳號」原因曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言