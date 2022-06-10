蘋果成立全資子公司Apple Pay Later 推動先買後付等金融業務運作

在今年WWDC 2022期間，蘋果終於推出旗下先買後付服務Apple Pay Later，並且提供四期零利率、無滯納金的分期繳費方案，而蘋果稍早也宣布成立全資子公司Apple Financing，並且以獨立形式運作。

降低仰賴銀行機構比重

若沒意外的話，Apple Financing顯然是基於蘋果今年初收購英國新創業者Credit Kudos的技術運作，其中包含可更全面稽核申請人財務狀況與還款能力，藉此評估其財務信用狀況，藉此讓蘋果能減少仰賴透過與高盛銀行合作，才能確認申請個人財務信用的情況。

同時，Credit Kudos更提供可藉由API串接方式，將資料與開放銀行平台對接，讓銀行單位確認是否向申請人核發卡片，意味蘋果日後將能自行稽核申請人財務狀況與還款能力，藉此確認是否向申請人核准其申請金融業務。

但由於目前Apple Financing尚無銀行執照，因此蘋果目前仍需與高盛銀行等銀行機構合作，藉此核發Apple Card信用卡，或是提供Apple Pay等服務。

可以更有彈性規劃更多金融服務項目

而具備自有財務稽核能力，更意味蘋果可以更有彈性規劃更多金融服務項目，例如此次推出的Apple Pay Later，同時市場更傳出蘋果計畫推出名為Apple Pay Monthly Installments (按月付款)的服務，讓申請人可以用更長時間進行還款，但可能會依照分期狀況採取不同還款利率。

這樣的情況，可以推測蘋果將先透過Apple Pay Later提供四期零利率，同時無滯納金的分期繳費方式吸引眾人使用，後續則會透過能以更長時間攤還的Apple Pay Monthly Installments服務，吸引有更彈性、還款時間可以拉更長需求的人申請使用，進而透過收取利率等方式創造獲利，顯然將成為蘋果進軍金融業務的跳板。

此外，從蘋果目前持有近2000億美元的流動現金與有價證券，更可作為Apple Pay Later，或是Apple Pay Monthly Installments的業務運作緩衝資金，因此能讓蘋果有更高彈性打造更多元的金融服務，並且以此加深用戶與iPhone生態系統綁定關係。

另一方面，蘋果推出自有金融服務，同時也有利於日後推出硬體訂閱服務，讓蘋果旗下產品能更容易滲透到各個行業與使用需求，而這恐怕也是許多Windows PC硬體業者難以抗衡的業務發展模式。

目前還無法確認會在其他國家地區市場推出

不過，目前Apple Pay Later服務仍受限金融法規等限制，因此現階段僅在美國市場推出，未來是否能順利推廣到其他國家地區，暫時還無法確認，恐怕還是要看各地區的金融服務運作模式，以及當地消費生態而定。

以台灣市場為例，許多消費者可能會對Apple Pay Later服務沒有太大感受，因為在台灣電商、實體通路要辦理短期零利率分期消費相當容易，加上台灣地區信用卡申辦難度相對不高，因此Apple Pay Later服務在台灣市場推行，或許無法吸引太多人使用。

反觀美國市場多數提供分期消費的背後，往往會伴隨不算低的分期利率，同時申辦信用卡的門檻也相對高了一些，使得先買後付 (Buy Now Pay Later)服務在近年逐漸盛行，而提供此類服務的業者往往必須具備足夠緩衝資金，避免申請人無法順利還款時造成運作風險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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