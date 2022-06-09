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iPhone鎖定畫面新變革 Visual Look Up直接幫你去背抓主照

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自Apple
圖擷自Apple

Apple在台灣時間7日凌晨舉辦2022年開發者大會WWDC2022），會中提出各項軟體升級，包含iOS 16、watchOS 9、macOS Ventura、iPadOS 16等預計今年秋天全面升級。其中引人矚目的是他們所公布的iOS 16，將完全改變畫面鎖定功能。

根據英國《太陽報》報導，iPhone鎖定畫面正歷經前所未有的巨大變化，未來畫面鎖定都將有更多個人化演繹空間，例如字體風格改變及軟體表面的美學新設計，都有了全新的面貌；還可以把 Widget 放在鎖定畫面上，長按即可進行編輯，更換不同風格、字體與背景，並推出了一個新的景深人像照片背景系統（就像 Apple Watch ）。

另一個亮點則是，Apple也推出了「Live Activities」 的畫面鎖定新功能，它可顯示「可瀏覽的體驗」，包括體育賽事直播的比分或 Uber行進的路程。再一個更實用的功能，就是果粉可以讓天氣在您的 iPhone 鎖定屏幕上發揮更大的作用，除了看球賽時即時更新比數外，即時更新天氣訊息也發揮更大效用。

iOS 15 推出的原況文字在 iOS 16 也更新內容，蘋果將原況文字（ Live Text）帶到影片中，影片暫停時，也可以利用原況文字擷取影片的內容。另外，透過 Visual Look Up 功能可以幫你把照片中的主體去背抓出來做成手機桌布。

Visual Look Up 功能可以把人像照去背後做成桌布。圖擷自Apple
Visual Look Up 功能可以把人像照去背後做成桌布。圖擷自Apple

Apple 軟體工程進階副總裁 Craig Federighi 表示，「iOS16 」是一個重大版本，它的更新將改變果粉們體驗使用iPhone 的方式。蘋果重新設計了畫面鎖定的外觀和增加令人興奮的使用新功能，讓蘋果產品更加個性化和有用，也為家庭引入了 iCloud 共享照片庫，通過增加訊息和郵件中的新功能，簡化溝通過程，這次蘋果想傳達的是，想讓你的畫面鎖定更漂亮和有個性。

WWDC 蘋果 Apple iOS 開發者大會

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