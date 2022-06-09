iPhone鎖定畫面新變革 Visual Look Up直接幫你去背抓主照
Apple在台灣時間7日凌晨舉辦2022年開發者大會（WWDC2022），會中提出各項軟體升級，包含iOS 16、watchOS 9、macOS Ventura、iPadOS 16等預計今年秋天全面升級。其中引人矚目的是他們所公布的iOS 16，將完全改變畫面鎖定功能。
根據英國《太陽報》報導，iPhone鎖定畫面正歷經前所未有的巨大變化，未來畫面鎖定都將有更多個人化演繹空間，例如字體風格改變及軟體表面的美學新設計，都有了全新的面貌；還可以把 Widget 放在鎖定畫面上，長按即可進行編輯，更換不同風格、字體與背景，並推出了一個新的景深人像照片背景系統（就像 Apple Watch ）。
另一個亮點則是，Apple也推出了「Live Activities」 的畫面鎖定新功能，它可顯示「可瀏覽的體驗」，包括體育賽事直播的比分或 Uber行進的路程。再一個更實用的功能，就是果粉可以讓天氣在您的 iPhone 鎖定屏幕上發揮更大的作用，除了看球賽時即時更新比數外，即時更新天氣訊息也發揮更大效用。
iOS 15 推出的原況文字在 iOS 16 也更新內容，蘋果將原況文字（ Live Text）帶到影片中，影片暫停時，也可以利用原況文字擷取影片的內容。另外，透過 Visual Look Up 功能可以幫你把照片中的主體去背抓出來做成手機桌布。
Apple 軟體工程進階副總裁 Craig Federighi 表示，「iOS16 」是一個重大版本，它的更新將改變果粉們體驗使用iPhone 的方式。蘋果重新設計了畫面鎖定的外觀和增加令人興奮的使用新功能，讓蘋果產品更加個性化和有用，也為家庭引入了 iCloud 共享照片庫，通過增加訊息和郵件中的新功能，簡化溝通過程，這次蘋果想傳達的是，想讓你的畫面鎖定更漂亮和有個性。
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