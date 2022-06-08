iOS 16「隱藏更新」可連Switch手把還能這樣玩 PS5、Xbox手把連線方式報你知
蘋果在台灣時間6月7日凌晨發表iOS 16新功能，也讓網友發現更多「未公開的隱藏更新」。現在國外又有一名網友發現iOS 16和iPadOS 16「神級更新」──可以Switch手把玩遊戲。
外媒報導，iOS模擬器「Delta」開發者Riley Testut在推特表示，iOS 16和iPadOS 16透過藍牙連線，可支援Switch的Joy-con和Pro手把（Switch Pro Controllers）。此外，Joy-con為成對的手把，他還提到在新系統裡面能夠「成對」或「單支」操作使用，切換方式相當簡單，按住「拍照鍵」和「Home鍵」數秒即可切換，讓他直呼太驚奇，也引起不少玩家討論。
事實上在先前的iOS更新中，Xbox series X/S、PS5、PS4都已支援蘋果iOS，像是PlayStations還能透過App「PS Remote Play」配上PS4、PS5手把實現遠端玩PS遊戲，非常方便，此次iOS 16和iPadOS 16加入Switch手把，也能讓玩家多一種選擇。至於PlayStations、Xbox系列手把怎麼配對iOS？《聯合新聞網》也整理報你知。
PS5手把（DualSense）連iOS
1.先確定PS5主機與DualSense控制器已關閉，避免自動連接，若玩家指示燈處於亮起狀態，請按住「PS」鍵直到燈熄滅為止。
2.按下左上方「共享」鍵和「PS」鍵約3至5秒鐘，此時手把觸控板發光時，代表處在配對狀態。
3.設定→藍牙→在其他裝置找到該控制器選項後自動連結成功。
註：1個控制器只能與1個裝置配對。若需更換裝置，仍須將控制器與新的裝置配對。
PS4手把（DUALSHOCK 4）連iOS
1.同時長按左上方SHARE鍵和下方「PS」鍵約5秒，手把觸控板將會發光，代表處在配對狀態。
2.設定→藍牙→在其他裝置找到該控制器選項後自動連結成功。
Xbox手把連iOS
1.按下「Xbox」鍵啟動控制器。
2.按住頂部「連線」鍵幾秒鐘，即可讓控制器進入配對模式。
3.設定→藍牙→在其他裝置找到該控制器選項後自動連結成功。
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