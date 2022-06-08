觀點／蘋果謀扭轉Mac遊戲市場生態 迎戰微軟PC還有勝算嗎？

除了公布iOS 16、iPadOS 16、watchOS 9，以及macOS 13 Ventura等作業系統更新，蘋果在此次WWDC 2022期間也公布諸多向開發者提供的API應用資源，同時也宣布開放結合雲端平台的Xcode Cloud服務，並且改良Xcode 14，以及Swift與SwiftUI開發工具，同時今年更針對在iPad、Mac上的遊戲體驗進行諸多強化。

未來登上Mac的遊戲作品或許會大幅增加

其中，在遊戲方面率先釋出新版Metal 3 API資源，透過整合蘋果旗下晶片運算資源，讓遊戲圖像顯示解析度、渲染效率提升，甚至透過MetalFX升頻技術，讓原本低解析度影像內容能以更高解析度形式呈現，並且透過人工智慧演算方式去除鋸齒邊緣。

▲新版Metal 3 API將能配合蘋果處理器設計，提高iPhone、iPad與Mac上的遊戲體驗

▲Metal升頻技術利用人工智慧方式，讓原本低解析圖像內容能以更高畫質呈現，同時仍可維持更高效率存取使用模式，讓遊戲能在高畫質表現下對應更高執行效率

以此次CAPCOM展示在Apple Silicon處理器硬體環境執行Mac版《惡靈古堡8：村莊》為例，在搭載M2處理器的新款MacBook Air能以穩定1080P解析度形式運作，而在搭載M1 Pro以上處理器規格的Mac Studio則能以流暢4K解析度畫質遊玩。

▲透過CAPCOM的3A級作品《惡靈古堡8：村莊》背書，蘋果希望吸引更多遊戲開發者將遊戲內容帶到Mac

除了藉由新版Metal API資源提高遊戲畫面渲染與細節處理效果，蘋果此次更提供Fast Resource Loading API，藉由類似微軟提出的DirectStorage技術，可讓GPU直接存取貼圖等圖像資料，無須透過CPU處理、記憶體緩衝等交換流程，藉此加快遊戲整體存取執行效率。

▲藉由類似微軟DirectStorage技術的設計，蘋果透過Fast Resource Loading API資源，讓GPU可以更快取用原本需要透過CPU處理、記憶體緩衝的貼圖內容，進而讓遊戲整體執行效率更高

另一方面，蘋果此次也大幅改善遊戲中心 (Game Center)應用功能，不僅透過動態內容強化使用者之間社群互動體驗，同時也能合SharePlay功能讓使用者更容易與好友一同遊玩同款遊戲。

而從蘋果透過CAPCOM打造3A級遊戲作品《惡靈古堡8：村莊》，以及過去吸引眾人遊玩的動作冒險生存遊戲《No Man's Sky》 (無人深空)作為技術示範，不難想像蘋果希望吸引更多遊戲開發者將遊戲作品帶到Mac平台，進而複製iOS平台上成功的遊戲體驗。

遊戲市場生態依然是不小的考驗

不過，蘋果可能還是會面臨不少考驗，即便強調目前Metal技術已經能配合Apple Silicon處理器發揮更高執行效能表現，或是許多遊戲其實已經藉由Unreal Engine或Unity等第三方遊戲引擎技術打造，不少遊戲作品還是仰賴微軟DirectX，或是NVIDIA及AMD旗下GPU應用技術資源打造，加上Windows PC的遊戲市場生態，許多開發者還是會傾向在Windows PC平台發行遊戲。

但從微軟近年也開始著手推動Arm架構的Windows使用體驗，其中更與Qualcomm合作將更多Windows遊戲體驗帶到Arm架構硬體，因此也有可能從開發底層讓遊戲開發者更容易打造同時對應Windows與Mac環境使用的遊戲內容，甚至可以進一步連動iOS或Android平台環境機種遊玩，藉此創造更多元的遊玩體驗。

或許在此趨勢之下，未來將能在Mac平台看見更多遊戲作品進駐，其中甚至包含更多3A等級的遊戲作品，也許不久之後在Steam遊戲列表上，將會看見更多相容Mac環境使用的遊戲作品出現。

讓開發者更方便打造服務內容的工具資源

此次針對開發者釋出工具資源，包含正式開放使用的Xcode Cloud服務，讓加入蘋果開發者計畫的成員，能在2023年底以前透過基本方案於每月內免費使用25小時，或是透過最高階方案於每月使用1000小時，透過結合雲端運算方式打造各類app內容，同時也能透過雲端運算方式測試app相容性與執行效能。

▲Xcode Cloud服務正式開放使用

另外則是改善Xcode 14使用效率，其中在專案建立速度最高可提升25%效率，並且減少30%必要下載檔案容量，同時也加入可模擬tvOS或watchOS相容app，另外也讓開發編碼內容更容易維護、加入更多自訂內容，更可透過SwiftUI即時預覽修改後的介面外觀，其他也加入更多自動化完成程式編譯功能，讓開發者能更快完成app內容開發。

▲Xcode 14簡化開發流程，透過更高字串處理能力與自動化編譯，讓開發者能更快完成打造一款app

▲透過SwiftUI快速打造、調整所需app操作介面

而在Swift程式語言方面，則是提高字串處理能力，讓開發者能以更直覺、更少編碼內容完成程式設計，同樣也能透過SwiftUI更簡單地打造app所需使用介面，並且依照需求快速調整。

更多開發應用資源

其他更新部分，則包含此次新推出的WeatherKit資源，讓開發者能更容易將蘋果天氣app所整合即時氣候資訊，應用在旗下服務內容，另外也透過SKAdNetwork API資源，讓開發者能在app內更有效地安插廣告內容，同時不影響使用者隱私安全，甚至更有效率計算廣告報酬率。

此次釋出開發資源也包含應用在各個作業系統的上鎖畫面小工具、透過原況文字功能擷取影片出現文字，以及可在各個app內快速驗證登入身分的通行密鑰，另外也包含對應協作功能的設計工具，或是對應專注模式使用的內容過濾機制。

另外，在watchOS 9也能藉由CallKit加入VoIP網路通話功能，新版地圖內容也能透過MapKit套用在各類app使用。至於在ARKit應用部分，則是可以透過iPhone或iPad上的光達元件掃描製作室內平面圖，並且能呈現精細尺寸與家具特徵。

▲此次釋出諸多資源，將能結合新版作業系統使用特性

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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