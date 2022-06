蘋果年度Design Awards出爐！Procreate成為最具包容性的設計工具

隨著WWDC 2022展開,蘋果也正式公布年度Design Awards獲獎名單,總計包含12組分別對應「包容性」、「愉悅與樂趣」、「互動性」、「社會影響力」、「視覺與圖像設計」,以及「創新」等面向的app內容設計獲得肯定。

延續去年開始的獎項分類,今年將再次針對六個類別,從先前公布的36款入圍作品,在各個類別中各挑選一款app及遊戲,並且透過獎項象徵這些app所展現創新、創意和設計使用體驗。

蘋果全球開發者關係副總裁Susan Prescott表示:「鑑於app和遊戲依然在我們生活中占據不可或缺的地位,我們很高興開發者們持續運用我們的技術,為世界各地的人們創造出精彩的app。今年度讀Design Awards設計大獎的獲獎者,以作品體現app的革新性、振奮性,更以充滿創意的遊戲提供玩家逃脫現實的管道。我們在此恭喜每一位開發者的不凡成就。」

此次獲獎名單分別如下:

包容性

該類別的獲獎者藉由支持來自多元背景、能力水準和語言的族群,為所有人提供絕佳的體驗。

App: Procreate / 開發者:Savage Interactive (澳洲)

Procreate是一款世界級的藝術家及設計師工具,以 iPad app 為人們帶來前所未有的創造力。藉由全新的輔助使用功能,例如顫抖和動作過濾、app內建的協助觸控選單、語音回饋,以及色盲模式設定,來強化對「旁白」、「動態字級」和其他功能的支援,這款 app 激發了更多藝術家創作、互動與表達自我。

遊戲:Wylde Flowers / 開發者:Studio Drydock (澳洲)

作為一款 Apple Arcade 原創遊戲,令人耳目一新的 Wylde Flowers 為玩家們帶來一款劇情多元,角色陣容具備 LGBTQIA+ 代表性,並帶有魔法元素的作品。隨著玩家進入精彩的魔法國度,敘事也將發展成能涵蓋各種年齡、文化與性向,並鼓勵玩家深入檢視身分認同、接納他人,以及支持他們的社區,進而訴說一個更宏大的故事。

此類別的入圍作品包括由 Klemens Strasser 推出的 Letter Rooms、由 Good Snooze 推出的 Navi、由 Digital Workroom 推出的《Noted. - 錄音記文冊》,以及由 Lykkegaard Europe Limited 推出的 tint.。

愉悅與樂趣

此類別的獲獎者運用 Apple 的科技,提供了難忘、高互動性並令人心滿意足的體驗。

App:(Not Boring) Habits / 開發者:Andy Works LLC (美國)

就像它的名稱一樣,(Not Boring) Habits 為乏味的習慣追蹤器添加了些許趣味。迷人的設計、有趣的觸覺回饋,加上優雅的遊戲化體驗,這款作品將生活比擬為一趟啟發人心的冒險旅途,帶使用者穿越森林和高山,讓追蹤習慣變成真正的藝術體驗。

遊戲:Overboard! / 開發者:inkle (英國)

在一台銀色 iPhone 13 Pro 上運行的 擁有出乎意料的設定:讓玩家扮演兇手。在這款有趣又詭祕的謀殺謎團遊戲裡,玩家不是扮演偵探,而是犯案的一方,必須與毫無警戒的乘客們進行敏捷又機智的對話,讓自己從緊張刺激的案件中脫身。引人入勝的敘事設計、簡練的對白,加上多種結局,成功吸引玩家反覆遊玩。

此類別的入圍作品包括由 Chineasy 推出的 Chineasy、由 Optillusion 推出的《籠中窺夢》由 Studio Waterzooi 推出的 Please, Touch The Artwork,以及由 Vitalii Mogylevets 推出的《Waterllama 喝水 習慣 喝水提醒》。

互動性

此類別的獲獎者提供為平台量身打造的直覺介面和簡易的控制方式。

App:Slopes / 開發者:Breakpoint Studio (美國)

作為一款滑雪追蹤 app,Slopes 帶來了完美體驗,提供使用者直覺的雙板與單板日記,並運用 iPhone 或 Apple Watch 上的 GPS 來追蹤距離與速度。 藉由與親友建立連結,其卓越的社群功能將滑雪體驗變成遊戲,而且只要點擊一個按鈕就能操作。這款 app 雖有龐大如山的資料庫,但使用起來就像初級滑雪道一樣簡單。

遊戲: A Musical Story / 開發者: Glee-Cheese Studio (法國)

A Musical Story 巧妙地結合了歌曲、故事和藝術創作,重新混合了行動裝置遊戲的概念。遊戲劇情在強烈的極簡風格動畫中展開,而遊戲方式則是在節奏遊戲裡加入小說成分。結果證明,看似截然不同的設計元素也能完美合奏。

此類別的入圍作品包括由 Broken Rules 推出的《長臂猿傳說:叢林之外》、由 Transit, Inc. 推出的 Transit、由 Linearity 推出的 Vectornator: Vector Design,以及由 Giant Sparrow 推出的 What Remains of Edith Finch。

社會影響力

此類別的獲獎者以有意義的方式改善生活,凸顯重要議題。

App:Rebel Girls / 開發者:Rebel Girls Inc. (美國)

Rebel Girls 分享了世界上最具影響力的女性故事,例如 Ruth Bader Ginsburg、Simone Biles、Frida Kahlo 等等,並以豐富的語音及精美的原創藝術呈現。這些故事的主題橫跨事業、文化與年代,搭配的語音和插圖則是為故事和介面量身打造,並由世界各地的女性與非二元性別藝術家製作。

遊戲:《長臂猿傳說:叢林之外》 / 開發者:Broken Rules (奧地利)

Apple Arcade 原創作品《長臂猿傳說》是一款生態冒險遊戲,玩家將置身在手繪美景中一路擺盪、拋升、滑行,尋找家人的下落。遊戲獨特的機制提供了許多自由擺盪的樂趣;但更重要的是,化身另一種物種所引發的微妙同理心,讓這個充滿環境意識的故事傳達了重要的一課。

此類別的入圍作品包括由 Nex 推出的《Active Arcade — 活力街》、由 The Empathy Project 推出的 Empathy、由 Headspace Health 推出的 Headspace,以及由 Studio Drydock 推出的 Wylde Flowers。

視覺與圖像設計

此類別的獲獎者打造令人驚豔的畫面、繪製精妙的介面和高品質的動畫,造就獨特而具凝聚力的主題。

App: 《Halide Mark II - 專業相機》 / 開發者:Lux Optics (美國)

《Halide Mark II - 專業相機》是一款專注在本質的優質相機 app。這款優雅的工具將眾多功能安排進操作簡單的介面裡;其整齊又巧妙配置的介面仿製了底片相機。所有手勢對資深攝影師來說都極為熟悉,但即便是還在摸索對焦和曝光設定的人,也能清楚操作方式。這款漂亮的 iPhone 相機如今也推出 iPad 版,協助使用者創造出令人驚豔的畫面。

遊戲: LEGO Star Wars: Castaways / 開發者:Gameloft (加拿大)

Castaways 擁有電影般的感受、引人入勝的視覺效果,以及扎實的遊戲體驗,是一股不容忽視的「原力」。以一顆遺棄已久的星球為背景,遊戲裡精緻的環境和流暢的動畫,讓玩家彷彿瞬間置身於銀河系,享受戰鬥、謎團和偶爾的跳舞派對。此外,還有大量的自訂功能,以及等待與玩家相遇的眾多角色,這場冒險勢必將繼續發展下去。

此類別的入圍作品包括由 Feral Interactive 推出的 Alien: Isolation、由曉數碼股份有限公司旗下曙光工作室推出的《傾聽畫語》、由杭州謎底科技有限公司推出的《謎底時鐘-看見時間》,以及由 Andy Works 推出的 (Not Boring) Habits。

創新

以創新方式運用 Apple 科技,此類別的獲獎者提供最先進的體驗,在各自的創作類別中脫穎而出。

App: Odio / 開發者:Volst (荷蘭)

Odio 是一款音訊 app,提供不可思議真實的環境音,從瀑布聲、激流聲到電子聲,都在「空間音訊」和頭部追蹤的加持下變得更加逼真。使用者可透過迷人的圓型介面,控制混音來客製化特殊音景。每個混音畫面都搭配有未來感的流動動畫效果,並與聲音完全同步,帶來強化的視聽體驗。

遊戲: 《MARVEL 未來革命》 / 開發者:Netmarble Corp. (南韓)

《MARVEL 未來革命》是一款堪比史塔克工業的技術傑作。這款榮獲 2021 年 iPad 年度遊戲的作品,透過開放世界的動作 RPG、Metal 驅動的流暢戰鬥、大量的過場動畫,以及極為細緻的角色模型,創造出栩栩如生的漫威電影宇宙。

此類別的入圍作品包括由 Nex 推出的《Active Arcade — 活力街》、由 ideaTiny Co., Ltd. 推出的 Focus Noodles、由 Savage Interactive 推出的 Procreate,以及由 Oskar Stålberg 推出的 Townscaper。

