說好的M1X MacBook Pro怎麼沒來？蘋果官方YouTube影片有玄機
在本週舉行的蘋果 WWDC21 全球開發者大會前，有多家媒體確認蘋果將會在主題演講上發布重新設計的 14 和 16 吋 MacBook Pro。然而，這些傳言並沒有成真。不過，有趣的是，蘋果將「m1x MacBook Pro」列為上傳到 YouTube 的 WWDC 主題演講的標籤 (Tags)。
今年 WWDC21 開幕演講直播光是發布 iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8 和 macOS Monterey 等系統就花了將近二個小時時間，可能因為時間已經過長所以造成新 MacBook Pro 無法同時發布。
不過在 WWDC 21 發布會結束後，蘋果將發布會影片上傳到 YouTube 頻道，《愛瘋日報》發現這段 WWDC21 影片中包含了「m1x MacBook Pro」這樣的標籤，其他標籤包括 iOS 15、M1X、iOS、開發者大會等。
蘋果於去年 11 月發布了 M1 Apple 晶片，有人猜測，預計在重新設計的 MacBook Pro 中的下一個晶片將被稱為「m1x」。
彭博社的 Mark Gurman 表示，新款 MacBook Pro 最早可能會在今年夏初亮相。
《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》
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