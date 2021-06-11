快訊

皆是首例 疑似接種AZ死亡、接種莫德納送ICU觀察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

說好的M1X MacBook Pro怎麼沒來？蘋果官方YouTube影片有玄機

聯合新聞網 / 愛瘋日報

在本週舉行的蘋果 WWDC21 全球開發者大會前，有多家媒體確認蘋果將會在主題演講上發布重新設計的 14 和 16 吋 MacBook Pro。然而，這些傳言並沒有成真。不過，有趣的是，蘋果將「m1x MacBook Pro」列為上傳到 YouTube 的 WWDC 主題演講的標籤 (Tags)。

今年 WWDC21 開幕演講直播光是發布 iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8 和 macOS Monterey 等系統就花了將近二個小時時間，可能因為時間已經過長所以造成新 MacBook Pro 無法同時發布。

不過在 WWDC 21 發布會結束後，蘋果將發布會影片上傳到 YouTube 頻道，《愛瘋日報》發現這段 WWDC21 影片中包含了「m1x MacBook Pro」這樣的標籤，其他標籤包括 iOS 15、M1X、iOS、開發者大會等。

蘋果於去年 11 月發布了 M1 Apple 晶片，有人猜測，預計在重新設計的 MacBook Pro 中的下一個晶片將被稱為「m1x」。

彭博社的 Mark Gurman 表示，新款 MacBook Pro 最早可能會在今年夏初亮相。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

WWDC 2021 MacBook Pro YouTube Apple

延伸閱讀

搭載M1X處理器的新款16吋MacBook Pro 顯示效能可能貼近GeForce RTX 3070

新版iOS 15蘋果兩款舊設備也能更新 網：買到真的賺到

舊機iPhone 6S繼續戰！整理iOS 15、iPadOS 15、macOS、watchOS 8可升級機種

蘋果Beats Studio Buds實機搶先看！已過台灣NCC認證

相關新聞

macOS Monterey「閹割版」？部分新功能不會更新在舊款Intel機型Mac

如果你手上 Mac 搭載的晶片是舊款 Intel，而非 M1 的話，可能只會出現「閹割版」的更新。據外媒報導，搭載 Intel 處理器機型的 Mac 將有許多新功能不會出現。此消息相信會影響到眾多資深果粉，畢竟首批搭載 M1 晶片的 Mac 於去年 11 月才剛剛問世，普及率一定不及舊款的高。

說好的M1X MacBook Pro怎麼沒來？蘋果官方YouTube影片有玄機

蘋果 WWDC21 全球開發者大會前，有多家媒體確認蘋果將會在主題演講上發布重新設計的 14 和 16 吋 MacBook Pro。然而，這些傳言並沒有成真。不過，有趣的是，蘋果將「m1x MacBook Pro」列為上傳到 YouTube 的 WWDC 主題演講的標籤 (Tags)。

「中國等九國確認無法使用」蘋果全新隱私功能Private Relay 拆解背後運作與VPN不同

在今年 WWDC 上蘋果針對隱私功能再進擊，其中 iCloud 部分新增無須額外付費提供的 iCloud+ 服務，主打除了雲端空間，還有新的網路隱私功能 Private Relay，根據蘋果 Private Relay 將所有流量數據都加密，就連是蘋果也無法獲取用戶的數據，能保護用戶隱私，背後看到用戶隱私什麼痛點？而在 Private Relay 下用戶的網路資料傳輸又是如何運作呢？和 VPN 哪裡不同，本篇一次為你拆解。

不再是iPhone專屬功能 iPad和Mac終於支援低功耗省電模式

「低功耗模式」一直都是 iPhone 專屬功能，能暫時降低下載和郵件擷取等背景活動，直到您將 iPhone 完全充電為止，能節省設備電力消耗。

舊機iPhone 6S繼續戰！整理iOS 15、iPadOS 15、macOS、watchOS 8可升級機種

蘋果 2021 WWDC 剛結束，為用戶帶來最新的 iOS 15（手機）、iPadOS 15（平板）、macOS Monterey（電腦）、watchOS 8 （手錶）等版本更新，迎來非常多的新功能！不過大家最關心的應該是哪些裝置可以升級這些新版本呢？以下就替大家整理出來

蘋果加強隱藏用戶IP位址 廣告商超焦慮

數位廣告商正在研究蘋果周一（8日）於開發者大會上宣布的新舉措，可能限制各家企業追蹤用戶網路行為，以及透過數據中介機構收集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。