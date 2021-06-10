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macOS Monterey「閹割版」？部分新功能不會更新在舊款Intel機型Mac

聯合新聞網 / INSIDE

使用自家晶片的 Mac 將有更強大的軟體功能優勢，這會成為你換新電腦的新推力嗎？

Apple 年度軟體盛事 WWDC 於美國時間 6/7 開辦，也在首日大會上公布了最新一代 macOS 「Monterey」，macOS Monterey 更新了跨螢終端整合功能「Universal Control」，以及瀏覽器 Safari 的介面更新、 AirPlay 直接投影等服務，讓不少果粉拭目以待正式更新的到來。

但如果你手上 Mac 搭載的晶片是舊款 Intel，而非 M1 的話，可能只會出現「閹割版」的更新。據外媒報導搭載 Intel 處理器機型的 Mac 將有許多新功能不會出現。此消息相信會影響到眾多資深果粉，畢竟首批搭載 M1 晶片的 Mac 於去年 11 月才剛剛問世，普及率一定不及舊款的高。

以下統整幾項只有配置 M1 版本的 Mac 才享有的新功能，一起來看看吧：

．iOS 15 Live Text 功能，強大的圖像轉文字功能可直接複製圖片上的地址或電話號碼，跨媒介操作更輕鬆

．FaceTime 人像模式，在視訊通話時也能有「景深」效果

．蘋果地圖 App 的新 3D 視覺圖，更直覺、寫實的導航畫面

．Siri 瑞典語、丹麥語、挪威語和芬蘭語版本的神經網路引擎

．在終端上的離線聽寫功能

去年 6 月蘋果首次發表 M1 相關消息時，承諾過未來仍會開發並支援 Intel 版本 Mac 也能適用的 macOS 系統，但現在看來許多重要功能只開放在搭載 M1 晶片的 Mac 系列產品。爬梳其原因，可能兩款晶片使用的處理器架構有關，M1 晶片採用 ARM 架構，與 Intel 的傳統 x86 架構相比，能更方便地 iPhone、iPad 進行技術整合。

使用自家晶片的 Mac 將有更強大的軟體功能優勢，以上的功能會成為你換新電腦的新推力嗎？

《本文作者MindyLi，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Intel MacBook macOS Monterey WWDC 2021 Apple 處理器

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