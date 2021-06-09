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不再是iPhone專屬功能 iPad和Mac終於支援低功耗省電模式

聯合新聞網 / 愛瘋日報

美國 Apple 公司今天推出的 macOS 12 Monterey 和 iPadOS 15 系統，將 iPhone 上的一個關鍵功能帶到了 Mac 和 iPad 上，也就是「低功耗模式 (Low Power Mode)」。

「低功耗模式」一直都是 iPhone 專屬功能，能暫時降低下載和郵件擷取等背景活動，直到您將 iPhone 完全充電為止，能節省設備電力消耗。

蘋果表示，Mac 電腦上的低功耗模式降低了系統速度和顯示器亮度，以進一步延長你的電池壽命。這意味著，如果你正在做不太密集的任務，如看影片或瀏覽網頁，你可以從你的 Mac 電池中獲取更多。

在 Mac 上，低功率模式與 MacBook (2016年初及以後) 和 MacBook Pro (2016年初及以後) 相容。

蘋果的 iPadOS 15 頁面上沒有提到低功耗模式，但在安裝更新後有低功耗模式功能。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPadOS macOS Monterey iPad

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