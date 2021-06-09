舊機iPhone 6S繼續戰！整理iOS 15、iPadOS 15、macOS、watchOS 8可升級機種

iPhone 6S 算一算也要邁向第六、七年了（好久！）

蘋果 2021 WWDC 剛結束，為用戶帶來最新的 iOS 15（手機）、iPadOS 15（平板）、macOS Monterey（電腦）、watchOS 8 （手錶）等版本更新，迎來非常多的新功能！不過大家最關心的應該是哪些裝置可以升級這些新版本呢？以下就替大家整理出來

可升級至 iOS 15 的手機

iPhone 12/iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max

iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max

iPhone XS/iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8/iPhone 8 Plus

iPhone 7/iPhone 7 Plus

iPhone 6S/iPhone 6S Plus

iPhone SE（一、二代）

iPod touch（第七代）

去年 iPhone 6S 可以升級 iOS 14，今年也沒被放生，同樣可升級至 iOS 15（歡呼），算一算如果還繼續用 iPhone 6S 也用了五、六年啦～更新後又可以再戰一年啦！

可升級至 iPadOS 15 的平板

iPad Pro 12.9 吋（第五代、第四代、第三代、第二代、第一代）

iPad Pro 11 吋（第三代、第二代、第一代）

iPad Pro 10.5 吋

iPad Pro 9.7 吋

iPad（第八代、第七代、第六代、第五代）

iPad mini（第五代）

iPad mini 4

iPad Air（第四代、第三代）

iPad Air 2

如何查 iPad 型號可以查詢 Apple 官網

可升級至 MacOS Monterey 的電腦

iMac（2015 年末及後繼機種）

iMac Pro（2017 年及後繼機種）

MacBook Air（2015 年初及後繼機種）

MacBook Pro（2015 年初及後繼機種）

Mac Pro（2013 年末及後繼機種）

Mac mini（2014 年末及後繼機種）

Macbook（2014 年初及後繼機種）

要辨識 Mac 的機型，可以從螢幕左上角的（）選單>>選擇「關於這台 Mac」>>就能看到型號及出廠年份喔！

可升級至 watchOS 8 的手錶

Apple Watch 3

Apple Watch 4

Apple Watch 5

Apple Watch SE

Apple Watch 6

以上就是這次可以更新新版本的機種啦！而目前都還只有開發者版本，七月時會推出公測版，等到 9 月秋季發表會之後，差不多就會釋出正式版給所有使用者囉！好期待趕快玩到新功能（扭），還不知道這些版本有什麼新功能的，趕快看一起我們幫大家整理出來的文章吧！

（新聞來源：Apple）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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