蘋果WWDC21總整理 5大亮點一次看

蘋果公司今天在線上舉行年度全球開發者大會WWDC21，除了公布4大作業系統iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8、macOS Monterey的新功能，也推出領先業界的隱私權保護功能。

由於疫情延燒，今年是蘋果連續第2年採用全線上形式舉辦全球開發者大會，全球超過3000萬名蘋果開發者可免費參與。蘋果執行長庫克（Tim Cook）主持keynote演講，為開發者大會揭開序幕，在近2小時的演講中由不同的蘋果主管暢談軟體新功能，並未發表硬體產品。

一、iOS 15

iOS 15提升iPhone體驗，讓FaceTime視訊通話變得更自然，並新增SharePlay功能來分享體驗，例如使用者可以在進行FaceTime通話的同時，在大螢幕上觀賞節目或電影，SharePlay會同步所有人的播放進度。

iOS 15還提供新的通知管理方式，讓使用者專注於當下，並透過更智慧的相片和搜尋功能幫助使用者快速取得資訊。

「地圖」App提供導航和探索的新方法，讓城市社區、商業區、坡度與建築物的細節大幅提升。「天氣」App經重新設計，可顯示全螢幕地圖，並以更視覺化的方式呈現天氣資料。「錢包」App新增支援住家鑰匙和身分證。

Safari瀏覽器加入新的標籤列設計和「標籤頁群組」，讓瀏覽網站變得更便捷。iOS 15也在語音助理Siri、「郵件」App與系統上多處提供新的隱私權控制設定，更保護使用者資訊。

二、iPadOS 15

iPadOS 15為iPad加入更直覺的多工處理體驗，也讓「分割顯示」和「滑動置前」等功能更容易使用。「備忘錄」提供全新的協作與整理方式，無論是打字或用Apple Pencil手寫都適用。全新的「主畫面」和「App資料庫」的小工具版面配置，讓使用者能以簡單的方式來客製化iPad使用體驗並整理App。「翻譯」App則新增翻譯文字和對話的新功能。

三、watchOS 8

watchOS 8更新「錢包」和「家庭」App，將AppleWatch延伸為更實用工具，方便使用者在居住、工作、拜訪的地方與車子之間進出通行。今年秋季開始，使用者可以將住家、辦公室和旅館鑰匙新增到「錢包」，然後點按Apple Watch來解鎖。

在watchOS 8中，「呼吸」App變成「正念」App，其中全新的「反思」練習提供短至一分鐘的專注正念，讓用戶可以隨時隨地練習。另外加入2種全新的體能訓練類型「太極」與「皮拉提斯」，以及凸顯照片重點的全新人像錶面。

四、macOS Monterey

macOS Monterey的Safari瀏覽器迎來嶄新面貌，「標籤頁群組」提供標籤頁整理功能。現在也可在Mac上使用「捷徑」功能來安排自動化日程，並透過「專注模式」協助使用者專注於眼前工作。

「接續互通」也迎來全新的「通用控制」和AirPlay到Mac功能，提供更多輕鬆跨越不同蘋果裝置工作的方式。

五、隱私權保護

全新的隱私權保護功能橫跨iOS 15、iPadOS 15、macOS Monterey、watchOS 8，協助使用者更妥善控制與管理資料存取權限。

例如Safari隱私權報告會向用戶顯示被Safari「智慧追蹤防止」功能擋下的所有跨網站追蹤；「隱藏我的電子郵件」功能讓使用者能分享獨特且隨機的電子郵件地址，讓信件轉寄至他們的個人收件匣，以保持個人電子郵件地址的隱密。

透過「App隱私權報告」，使用者可以查看每個App在過去7天內，有多頻繁地使用他們之前授予的權限，存取用戶的位置、照片、相機、麥克風和聯絡人。

雲端服務iCloud+加入全新進階功能，包括iCloudPrivate Relay，讓使用者能以更安全、更隱密的方式連接並瀏覽網路；並擴充「HomeKit安全錄影」支援，讓使用者可以在「家庭」App裡連接更多相機裝置。

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