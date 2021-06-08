蘋果iOS 15首創步行穩定性指標 分析跌倒風險

蘋果公司今天在年度全球開發者大會WWDC21預覽更新版的顧客健康與保健分析功能，其中iPhone上的「步行穩定性」指標為業界首創，藉由蒐集使用者攜帶iPhone走動時的重要活動資料，進行跌倒風險分析。

蘋果指出，每年都有超過3700萬人因為跌倒就醫，而跌倒時常導致病情急轉直下，或使傷者失去獨立生活能力。目前跌倒風險是以照護人員所填寫的問卷及現場評估作為衡量標準。

iOS 15推出的「步行穩定性」功能可分析在「健康」App中蒐集的日常活動和路面資訊，將穩定度歸類為「正常」、「低」或「非常低」3個等級，讓使用者能自主採取行動，降低跌倒風險。

「步行穩定性」使用客製化演算法，藉由iPhone內建的動作感測器評估平衡性、穩定性和協調性。這項首創指標是以Apple Heart and Movement Study的真實資料為基礎所開發而來，蘋果表示，這項研究的參與者涵蓋各年齡層，人數超過10萬，是有史以來用於研究跌倒風險的最大資料庫。

「步行穩定性」除了提醒使用者可能的跌倒風險之外，使用者可以選擇在穩定性評分顯示為「低」或「非常低」時接收通知，並透過經臨床驗證的視覺訓練活動加強肌力和平衡。

此外，在iOS 15的「健康」App中，新的「分享」標籤讓使用者能與信任的夥伴或照護者私下分享資訊，例如年邁的父母想跟家庭成員分享活動或心臟健康資料、計劃生育的伴侶希望共享受孕期資訊等。

蘋果營運總監威廉斯（Jeff Williams）表示，過去這一年的疫情凸顯了健康的重要性，蘋果讓使用者能在他們的健康中扮演更積極的角色，為使用者提供最全面的分析，讓他們能更精確掌握自己的健康趨勢。

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