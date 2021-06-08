快訊

有用！日媒：美日聯合聲明後 共機繞台次數大幅減少

評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新版iOS 15蘋果兩款舊設備也能更新 網：買到真的賺到

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為蘋果最強神機是iPhone 6s(見圖)及iPad Air 2，最新版iOS 15系統都還能支援。示意圖／ingimage
網友認為蘋果最強神機是iPhone 6s(見圖)及iPad Air 2，最新版iOS 15系統都還能支援。示意圖／ingimage

蘋果今日稍早在年度全球開發者大會（WWDC）上，發布新版iPhone作業系統iOS 15預覽，包括FaceTime、iMessage、照片、數位錢包、地圖、天氣應用程式和通知，都增添新功能。有網友發現，包括蘋果這兩款機型老設備迄今還沒被淘汰，讓人直呼「神機」，也有人感嘆，這代表從賈伯斯離世後，蘋果公司再也沒驚人創舉了。

蘋果今天正式公布iOS 15、iPadOS 15等新系統，包括同步公開版本支援的機款，其中有兩款機型被網友驚呼是「神機」，問世已逾六年，到現在都還能不斷升級。

iOS 15最舊支援的機型為iPhone 6s系列，該款手機自2015年9月發表，當時蘋果創始人之一賈伯斯還在世，計算到未來iOS 16登場前的2022年9月，以首批購買的用戶計算，至少可有達7年的軟體支援，CP值可說相當高。

iPhone 6s和iPhone 6s Plus在內部具備相當程度的改良硬體規格、相機、壓力感應觸控式螢幕技術3D Touch，效能較以往的iPhone大幅提升，在配色方面也首次增入玫瑰金的選項，堪為一代神機。

另一項獲iPadOS 15支援的，則是2014年10月發表的iPad Air 2，問世還比 iPhone 6s再資深一年，外界認為，即便下個版本 iPadOS 16沒升級，也已有近 8年的支援期限。

消息一出，網友均在討論區驚呼：iPhone6s手機真是太神奇了，認為蘋果對軟體更新的支援系統很有誠意，當初買到真是賺到；但也有人認為，在庫克接手經營後，真的沒有太大變化，令人失望。

WWDC 2021 蘋果 iPhone 6s iPad Air iOS 15

延伸閱讀

蘋果WWDC 九看點：升級FaceTime與Zoom競爭 強化隱私

iOS 15大升級 通話、分享更便利 「專注模式」擋掉干擾

iPadOS 15強化多工操作介面 新增隨時可做筆記的快速備忘錄功能

不離不棄！蘋果為iPhone 5s/6等老設備 推出iOS 12.5.3更新

相關新聞

新版iOS 15蘋果兩款舊設備也能更新 網：買到真的賺到

蘋果今日稍早在年度全球開發者大會（WWDC）上，發布新版iPhone作業系統iOS 15預覽，包括FaceTime、iMessage、照片、數位錢包、地圖、天氣應用程式和通知，都增添新功能。有網友發現，包括蘋果這兩款機型老設備迄今還沒被淘汰，讓人直呼「神機」，也有人感嘆，這代表從賈伯斯離世後，蘋果公司再也沒驚人創舉了。

蘋果WWDC 九看點：升級FaceTime與Zoom競爭 強化隱私

蘋果（Apple）周一在一年一度的全球開發者大會（WWDC）上發布了新版iPhone作業系統iOS 15的預覽，Face...

iOS 15大升級 通話、分享更便利 「專注模式」擋掉干擾

蘋果WWDC全球開發者大會稍早在蘋果總部Apple Park進行直播，揭露今年秋季將正式登場的新一代作業平台，包括預計將...

iOS 15強化線上互動、內容分享 另外也讓錢包、地圖功能變得更方便

在此次於WWDC 2021公佈的iOS 15中，蘋果強調將著重在保持聯繫、專注、更聰明功能，以及探索四大面向，其中包含加入空間音訊 (Spatial Audio)、SharePlay畫面分享功能，同時更進一步強化隱私、搜尋，以及包含錢包與地圖等服務功能。

iPadOS 15強化多工操作介面 新增隨時可做筆記的快速備忘錄功能

此次更新的iPadOS 15，雖然有不少功能源自iOS 15更新項目，但最顯著的是讓原本左右分隔多工操作介面變得更方便。

Apple watchOS 8新增正念、太極運動與皮拉提斯訓練 增加家人健康數據共享與步行穩定性偵測功能

在watchOS 8部分，蘋果確定強化呼吸訓練功能，同時也增加正念 (mindfulness)訓練項目，在訓練模式則增加太極運動與皮拉提斯等項目，並且增加人像錶面、強化Apple Watch小螢幕操作等功能。另一方面，蘋果也針對健康功能做了不少調整，包含可更有效率地將個人健康數據與醫生分享，並且增加家人健康數據共享功能，更增加追蹤步行穩定性偵測，以及記錄健康走向趨勢功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。