新版iOS 15蘋果兩款舊設備也能更新 網：買到真的賺到

蘋果今日稍早在年度全球開發者大會（WWDC）上，發布新版iPhone作業系統iOS 15預覽，包括FaceTime、iMessage、照片、數位錢包、地圖、天氣應用程式和通知，都增添新功能。有網友發現，包括蘋果這兩款機型老設備迄今還沒被淘汰，讓人直呼「神機」，也有人感嘆，這代表從賈伯斯離世後，蘋果公司再也沒驚人創舉了。

蘋果今天正式公布iOS 15、iPadOS 15等新系統，包括同步公開版本支援的機款，其中有兩款機型被網友驚呼是「神機」，問世已逾六年，到現在都還能不斷升級。

iOS 15最舊支援的機型為iPhone 6s系列，該款手機自2015年9月發表，當時蘋果創始人之一賈伯斯還在世，計算到未來iOS 16登場前的2022年9月，以首批購買的用戶計算，至少可有達7年的軟體支援，CP值可說相當高。

iPhone 6s和iPhone 6s Plus在內部具備相當程度的改良硬體規格、相機、壓力感應觸控式螢幕技術3D Touch，效能較以往的iPhone大幅提升，在配色方面也首次增入玫瑰金的選項，堪為一代神機。

另一項獲iPadOS 15支援的，則是2014年10月發表的iPad Air 2，問世還比 iPhone 6s再資深一年，外界認為，即便下個版本 iPadOS 16沒升級，也已有近 8年的支援期限。

消息一出，網友均在討論區驚呼：iPhone6s手機真是太神奇了，認為蘋果對軟體更新的支援系統很有誠意，當初買到真是賺到；但也有人認為，在庫克接手經營後，真的沒有太大變化，令人失望。

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