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蘋果簡化設計、測試流程 吸引更多開發者打造創意App

聯合新聞網 / 楊又肇

在此次WWDC 2021主題演講的最後，蘋果宣布將向開發者釋出多款API資源，同時也強調將持續簡化開發者打造App困難度，並且透過App Store讓更多開發者內容可以被使用者挖掘。

其中，除了此次提及的SharePlay分享播放在內功能，蘋果更透露將提供更容易建造精細3D物件的物件捕捉功能API，讓開發者能更方便透過多張2D圖像即可透過人工智慧技術輔助快速生成3D物件，不僅能應用在一般App內容設計，更可運用在ARKit相關擴增實境內容。

而在新版Swift程式語言更新方面，則是進一步使程式語法精簡，讓使用者能透過更少編碼內容即可完成設計，同時也有利於App執行效率提昇，並且能讓編碼內容更加安全。

另外，配合此次推出的Xcode Cloud雲端服務，則可藉由雲端方式讓使用者模擬測試所設計App在不同蘋果裝置執行情況，無需像過往要先傳送到裝置上實際安裝測試才能知曉是否有問題，藉此加快App內容開發效率。

至於在App Store頁面呈現方式調整部分，蘋果則是允許開發者可針對不同用戶族群設定不同介紹預覽畫面，或是不一樣的圖示預覽內容，更可透過App內活動吸引更多使用者下載，藉此讓開發者能有更多機會宣傳App內容，並且推動更大App下載量。

先前僅在iOS平台提供測試內容的TestFlight平台，蘋果在此次公布消息也確定將登上macOS平台，預計會先開放部分開發者先行測試，預計明年開始會全面開放所有開發者使用，並且可讓使用者藉此參與各類App前期測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple WWDC 2021 App Store

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