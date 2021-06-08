蘋果WWDC推出強化網路隱私的iCloud+服務 增加數位帳號託付功能

不意外地，蘋果在此次WWDC 2021主題演講特別著重說明隱私保護政策，其中不僅避免第三方追蹤個人使用郵件、網路IP位址，更進一步強化App隱私保護設計與Siri語音識別內容。同時，蘋果更同步宣布推出iCloud+服務提供更全面的網路隱私保護。

避免有心人士追蹤個人電子郵件、網路IP

依照蘋果說明，在郵件App會藉由隱私保護功能，避免寄件者知曉使用者是否開啟郵件，同時也能進一步隱匿使用者在網路上的IP位址，讓有心人士無法順利透過網路IP位址追蹤使用者瀏覽行為，或是追蹤確切IP相應位置。

而針對iOS 14開始施行的App隱私保護政策，在此次更新更進一步讓使用者能確認各項App使用權限，以及過去7天內的資料存取狀態，藉此判斷App是否出現不正常隱私取用情況。

至於在Siri語音識別內容部分，蘋果更強調所有內容都會在裝置上預先完成識別處理，因此能對應各類裝置上的功能操作，並且以更快速率做出反應。即便是需要透過連網取得更多解答的情況，蘋果也強調全程會以加密方式保護使用者隱私，即使是蘋果也不會知曉使用者透過Siri詢問哪些內容，同時也不會將Siri處理內容額外儲存備用。

強化網路隱私安全的iCloud+服務

此次同步宣布推出的iCloud+服務，蘋果表示是在過去推行的iCloud服務基礎上，額外增加隱私保護功能，其中包含「iCloud隱私中繼」 (iCloud Private Relay)、「隱藏我的電子郵件」，以及「HomeKit安全錄影」功能，而計費方式則維持與原本iCloud相同，並未因為增加隱私保護功能產生額外收費。

其中，「iCloud隱私中繼」將可讓使用者以更具隱私且安全方式，透過Safari瀏覽器開啟網頁內容瀏覽，並且在瀏覽過程使用流量都會以加密處理，透過第一組網路中繼以隱匿IP形式傳輸資料，並且透過第二組網路中繼解密，藉此達成資訊分散效果，即便被第三方攔截資訊，實際上也只會獲得一組無法對應到使用者身分的IP位址，自然也無法知曉使用者實際瀏覽網頁內容。

「隱藏我的電子郵件」則會藉由「使用Apple登入」功能為基礎，將會透過一組隨機生成的電子郵件代替使用者實際使用電子郵件，因此就算資料被第三方攔截，頂多也只是一組隨機組成的電子郵件，不會讓使用者真正使用電子郵件曝光。

目前「隱藏我的電子郵件」功能已經內建在Safari瀏覽器、iCloud服務，以及郵件App內，同時使用者也能自行刪除自動隨機生成的郵件地址，同時確認相關使用權限。

在「HomeKit安全錄影」功能則是加入支援多組攝影鏡頭，並且會以端到端加密方式保護錄影內容，同時不會佔用iCloud儲存空間。不過，支援攝影鏡頭數量多寡會以本身訂閱方案而定，例如每月新台幣30元的50GB方案僅對應一組攝影鏡頭，每月新台幣90元的200GB方案才能對應最多5組攝影鏡頭，而使用到每月新台幣300元的2TB方案所對應鏡頭數量則不受限。

增加數位帳號託付功能

其他更新部分，目前蘋果也能讓使用者可以透過認識的親友協助恢復忘記密碼的個人蘋果帳號，另外也能透過登記數位帳號託付對象，萬一自己遭遇不測或因故身亡時，可以讓託付對象存取個人蘋果帳號關連資料。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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