開放第三方硬體使用Siri！蘋果宣布所有HomKit裝置都會相容Matter連接規範

此次在macOS的更新，除了確認下一版名稱將採用加州海岸小鎮「Monterey」為名，同時也加入諸多與iOS、iPadOS連動功能，並且增加名為「Universal Control」的跨裝置操作模式，另外也著重宣布在Safari瀏覽器上的更新，更宣布讓Safari的外掛程式可對應行動版Safari使用。

2021-06-08 07:43