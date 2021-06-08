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開放第三方硬體使用Siri！蘋果宣布所有HomKit裝置都會相容Matter連接規範

聯合新聞網 / 楊又肇

針對居家連網應用部分，蘋果雖然未如先前傳聞揭曉名為「homeOS」的全新作業系統，但進一步確認未來所有HomeKit裝置都能相容通用物聯網規範「Matter」，更宣布開放第三方硬體設備使用Siri數位助理服務。

除了宣布HomePod mini與Apple TV都能加入支援空間音訊功能，並且對應SharePlay共享功能之外，蘋果更宣布未來所有HomeKit裝置都能藉由通用物聯網規範「Matter」與其他聯網裝置互動，同時也確定開放第三方硬體設備加入使用Siri數位助理服務。

如此一來，代表日後蘋果裝置將能對應更多物聯網裝置連動，同時也能透過Siri數位助理服務操作更多物聯網裝置，更方便使用者打造便利的智慧家庭環境。

此外，此次更新也宣布加入支援數位鑰匙功能，方便使用者直接透過iPhone、Apple Watch當做鑰匙開啟門鎖，以及透過HomePod的Siri數位助理服務控制Apple TV播放功能等，另外也確定會在奧地利、愛爾蘭與紐西蘭開放銷售HomePod mini。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Siri HomePod Mini Apple TV WWDC 2021

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