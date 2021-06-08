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新版macOS「Monterey」推出新版Safari瀏覽器 加入更直覺的跨裝置連動

聯合新聞網 / 楊又肇

此次在macOS的更新，除了確認下一版名稱將採用加州海岸小鎮「Monterey」為名，同時也加入諸多與iOS、iPadOS連動功能，並且增加名為「Universal Control」的跨裝置操作模式，另外也著重宣布在Safari瀏覽器上的更新，更宣布讓Safari的外掛程式可對應行動版Safari使用。

強化Mac與iPad之間協同作業

macOS Monterey加入許多此次在iOS 15、iPad OS 15的更新功能，例如FaceTime、空間音訊、快速備忘錄、SharePlay等，而此次更大更新則是讓靠近Mac機種的iPad，可以透過「Universal Control」功能連動，其中包含可透過Mac的觸控板、鍵盤操作iPad上顯示功能，甚至可將iMac的滑鼠游標進行拖曳，並且經過MacBook Pro，再到iPad上點選照片，進而將照片反向拖曳到iMac上存放使用。

若沒意外的話，此項功能預期也是透過iCloud連動實現，但不確定是否也會加入iPhone連動操作，或是最多僅能支援同樣可透過滑鼠、鍵盤操作的iPad？

可將Mac機種當做AirPlay投放顯示器

而在macOS Monterey另一項較特別的更新，則是可以透過AirPlay功能將內容投放至Mac機種上播放，並且可透過Mac機種內建擴音喇叭播放聲音。同時，蘋果也將iOS上的Siri捷徑功能帶到Mac上使用，讓使用者可以更方便透過Siri處理特定設定捷徑功能。

Safari瀏覽器更加精簡

至於在新版Safari瀏覽器部分，蘋果則是進一步調整其操作介面，讓整體操作可以變得更直覺，同時也透過簡化設計讓頁面可視範圍變大、干擾更少，並且讓去年開始增加的外掛程式設計套用在行動版Safari，甚至針對iPhone上的Safari瀏覽器做了更大調整，讓網址列移到畫面下緣，方便使用者直接透過拇指點按操作，或是透過上滑手勢顯示所有分頁內容。

相較去年推出的macOS Big Sur，此次更新幅度顯然較小，不過也加入更多能與iPad等裝置連動設計，藉此強化蘋果跨裝置間多工使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Siri Safari macOS WWDC 2021

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