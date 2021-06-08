Apple watchOS 8新增正念、太極運動與皮拉提斯訓練 增加家人健康數據共享與步行穩定性偵測功能

在watchOS 8部分，蘋果確定強化呼吸訓練功能，同時也增加正念 (mindfulness)訓練項目，在訓練模式則增加太極運動與皮拉提斯等項目，並且增加人像錶面、強化Apple Watch小螢幕操作等功能。另一方面，蘋果也針對健康功能做了不少調整，包含可更有效率地將個人健康數據與醫生分享，並且增加家人健康數據共享功能，更增加追蹤步行穩定性偵測，以及記錄健康走向趨勢功能。

新增正念訓練功能

新版呼吸功能加入全新視覺顯示效果，讓使用者能更快進入調整呼吸狀態，另外也能配合全新正念App進行沉思與呼吸訓練，藉此強化個人心情平緩能力。同時在睡眠記錄功能則會參考睡眠時間、心率、血氧濃度、呼吸頻率等數據判斷睡眠品質。

訓練項目增加太極運動與皮拉提斯

而訓練項目則是增加太極運動與皮拉提斯，並且在Fitness+訂閱服務增加好萊塢著名健身教練Jeanette Jenkins課程，並且可搭配Lady Gaga等藝人音樂內容進行訓練。

其他功能部分，則是在錶面選項加入人像內容，同時更重新調整Apple Watch上的操作介面，讓使用者更方便操作，同時也更容易透過數位錶冠調整操作選項，甚至可在訊息內容加入GIF動圖。

強化Apple Watch與iOS上的健康功能

至於此次同步更新的健康App，則是宣布增加步行穩定性偵測功能，配合iPhone或Apple Watch內建動態感測元件記錄步行時的步伐距離、行走速度等數據，進而判斷行走過程是否有容易跌倒情況，同時也能透過此次增加的趨勢功能及時了解個人身體狀態變化，並且可藉由健康App內的健身訓練指導內容鍛鍊個人肌耐力或體力，使用者也能透過詳細的實驗室數據解說了解身體數據改變可能帶來影響。

另外，蘋果也再次重新藉由健康App統一身體數據記錄規格，讓更多醫療體系可以更快透過iPhone、Apple Watch記錄資料判斷病患身體狀況的便利性，而在此次除了說明將與更多醫療體系合作健康數據快速分享使用，更增加可向家人分享個人健康數據功能，方便使用者隨時知曉家中長輩、小孩，或是另一半的身體狀況，一旦家人身體數據出現異常，則會由系統推播通知。

針對健康數據分享使用部分，蘋果也強調所有資訊都會以加密形式保護，除了自己或家人分享，以及診療時分享給醫生確認的數據，都不會讓蘋果在內單位知曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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