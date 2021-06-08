iPadOS 15強化多工操作介面 新增隨時可做筆記的快速備忘錄功能

此次更新的iPadOS 15，雖然有不少功能源自iOS 15更新項目，但最顯著的是讓原本左右分隔多工操作介面變得更方便。

更直覺的多工操作介面

相較過往不太容易操作的左右分隔多工操作介面，此次更新則是更換成以由上往下滑動手勢，即可呼喚可切換全螢幕、左右分隔，或是子母畫面的多工選單，而使用者用於多工操作介面的App，則會透過位於下方名為「架子」 (shelf)的介面快速切換，另外也讓不同App內容可以交換資料，藉此增加使用者工作生產效率。

讓備忘錄功能更方便使用

而在備忘錄應用功能，則是進一步加入透過「@」方式標記共同編輯內容對象，同時也增加標記hashtag功能，讓使用者日後更方便透過hashtag尋找備忘錄內。此外，這次更增加名為快速備忘錄 (Quick Note)功能，讓使用者能在使用特定App時，透過右下角滑出的小型備忘錄記錄資料，除了可以在不同App間切換備忘錄資料，同時也方便後續彙整內容，至於快速備忘錄內容也能在iPhone、Mac之間同步使用。

善用iPad大尺寸螢幕空間

其他更新，還包含善用iPad更大螢幕設計，讓使用者可以在螢幕上放置更大尺寸的App Widget，同時也不再限制Widget僅能放在第一頁的左側位置，藉此讓使用體驗有更大彈性，另外也加入原本僅在iPhone上提供的App資料庫管理功能，方便使用者快速整理App，或是將特定頁面隱藏。

先前已經增加的翻譯功能，此次則是追加自動翻譯功能，讓使用者能進行不同語言之間的口說翻譯，同時更進一步強化在iPad上的Swift Playgrounds，讓使用者可以透過更直覺點選方式打造App內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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