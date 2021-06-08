快訊

賜我救世正能量？因疫大熱的「吸引力法則」論戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPadOS 15強化多工操作介面 新增隨時可做筆記的快速備忘錄功能

聯合新聞網 / 楊又肇

此次更新的iPadOS 15，雖然有不少功能源自iOS 15更新項目，但最顯著的是讓原本左右分隔多工操作介面變得更方便。

更直覺的多工操作介面

相較過往不太容易操作的左右分隔多工操作介面，此次更新則是更換成以由上往下滑動手勢，即可呼喚可切換全螢幕、左右分隔，或是子母畫面的多工選單，而使用者用於多工操作介面的App，則會透過位於下方名為「架子」 (shelf)的介面快速切換，另外也讓不同App內容可以交換資料，藉此增加使用者工作生產效率。

讓備忘錄功能更方便使用

而在備忘錄應用功能，則是進一步加入透過「@」方式標記共同編輯內容對象，同時也增加標記hashtag功能，讓使用者日後更方便透過hashtag尋找備忘錄內。此外，這次更增加名為快速備忘錄 (Quick Note)功能，讓使用者能在使用特定App時，透過右下角滑出的小型備忘錄記錄資料，除了可以在不同App間切換備忘錄資料，同時也方便後續彙整內容，至於快速備忘錄內容也能在iPhone、Mac之間同步使用。

善用iPad大尺寸螢幕空間

其他更新，還包含善用iPad更大螢幕設計，讓使用者可以在螢幕上放置更大尺寸的App Widget，同時也不再限制Widget僅能放在第一頁的左側位置，藉此讓使用體驗有更大彈性，另外也加入原本僅在iPhone上提供的App資料庫管理功能，方便使用者快速整理App，或是將特定頁面隱藏。

先前已經增加的翻譯功能，此次則是追加自動翻譯功能，讓使用者能進行不同語言之間的口說翻譯，同時更進一步強化在iPad上的Swift Playgrounds，讓使用者可以透過更直覺點選方式打造App內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPadOS WWDC 2021 iPad

延伸閱讀

上月業績快報／鴻準+20% 今年次高

蘋果全球開發者大會將登場 重大軟體更新搶先看

無線充電iPad Pro傳明年搶市

彭博：下一代iPad Pro可無線充電 年底推新iPad mini

相關新聞

蘋果WWDC 九看點：升級FaceTime與Zoom競爭 強化隱私

蘋果（Apple）周一在一年一度的全球開發者大會（WWDC）上發布了新版iPhone作業系統iOS 15的預覽，Face...

iOS 15大升級 通話、分享更便利 「專注模式」擋掉干擾

蘋果WWDC全球開發者大會稍早在蘋果總部Apple Park進行直播，揭露今年秋季將正式登場的新一代作業平台，包括預計將...

iOS 15強化線上互動、內容分享 另外也讓錢包、地圖功能變得更方便

在此次於WWDC 2021公佈的iOS 15中，蘋果強調將著重在保持聯繫、專注、更聰明功能，以及探索四大面向，其中包含加入空間音訊 (Spatial Audio)、SharePlay畫面分享功能，同時更進一步強化隱私、搜尋，以及包含錢包與地圖等服務功能。

iPadOS 15強化多工操作介面 新增隨時可做筆記的快速備忘錄功能

此次更新的iPadOS 15，雖然有不少功能源自iOS 15更新項目，但最顯著的是讓原本左右分隔多工操作介面變得更方便。

Apple watchOS 8新增正念、太極運動與皮拉提斯訓練 增加家人健康數據共享與步行穩定性偵測功能

在watchOS 8部分，蘋果確定強化呼吸訓練功能，同時也增加正念 (mindfulness)訓練項目，在訓練模式則增加太極運動與皮拉提斯等項目，並且增加人像錶面、強化Apple Watch小螢幕操作等功能。另一方面，蘋果也針對健康功能做了不少調整，包含可更有效率地將個人健康數據與醫生分享，並且增加家人健康數據共享功能，更增加追蹤步行穩定性偵測，以及記錄健康走向趨勢功能。

新版macOS「Monterey」推出新版Safari瀏覽器 加入更直覺的跨裝置連動

此次在macOS的更新，除了確認下一版名稱將採用加州海岸小鎮「Monterey」為名，同時也加入諸多與iOS、iPadOS連動功能，並且增加名為「Universal Control」的跨裝置操作模式，另外也著重宣布在Safari瀏覽器上的更新，更宣布讓Safari的外掛程式可對應行動版Safari使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。