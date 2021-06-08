更多蘋果裝置都會加入支援空間音訊功能 AirPods將可協助聽障者清楚聽見與人對話

在此次更新中，蘋果將空間音訊功能帶到旗下諸多產品，同時也宣布開放Apple Music內的空間音訊功能，另外更進一步強化AirPods聲音聆聽與收音效果。

其中，在Apple Music的空間音訊功能，將可透過支援H1或W1晶片的耳機，如AirPods系列或特定Beats耳機，以及包含新款iPhone、iPad、Mac使用，同時使用者無需支付額外費用即可啟用Apple Music的空間音訊內容，並且透露接下來將會讓更多Apple Music收錄音樂內容都能以空間音訊形式播放。

而搭配AirPods Pro或AirPods Max的Apple TV，以及採用M1處理器設計的Mac機種，預計在今年底之前支援使用空間音訊功能，讓使用者能獲得更貼近真實音場的聲音體驗。

讓AirPods可協助聽障者清楚聽見與人對話

另外，蘋果也透露未來AirPods會加入對話強化功能，讓使用者能更容易透過AirPods耳機凸顯人聲部分，藉此讓聽力些微障礙的人更容易清楚聽見他人說話內容，另外也能配合新版iOS 15開啟播報通知，讓使用者能透過耳機接收重要推播通知內容。

強化遺失尋找功能

在其他更新部分，則包含可讓iOS的尋找功能更容易找到不小心遺落的耳機，同時也能比照AirTag透過擴增實境視覺介面方式更直覺找到AirPods耳機遺落位置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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