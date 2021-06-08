iOS 15強化線上互動、內容分享 另外也讓錢包、地圖功能變得更方便

在此次於WWDC 2021公佈的iOS 15中，蘋果強調將著重在保持聯繫、專注、更聰明功能，以及探索四大面向，其中包含加入空間音訊 (Spatial Audio)、SharePlay畫面分享功能，同時更進一步強化隱私、搜尋，以及包含錢包與地圖等服務功能。

在保持聯繫部分，蘋果強化不少FaceTime應用功能，其中包含在視訊功能加入可帶出景深效果的人像模式，以及可讓Android手機、Windows PC用戶可透過網頁方式加入視訊，更強調全程加密連結的FaceTime連結功能，同時也針對FaceTime加入空間音訊功能，讓使用者能在視訊過程更有臨場感，另外也藉由深度學習技術達成聲音降噪效果，在示範內容更強調可消除諸如吸塵器般高頻噪音，並且額外提供使用者手動調整噪音消除比例，讓部分背景聲音還是可以保留呈現。

而此次新增加的SharePlay功能，則可讓使用者將手機畫面、影片、照片、音樂，或是第三方App內容顯示畫面與他人共享，藉此實現線上共同觀看樂趣，目前包含Disney+、Hulu、HBO Max、Twitch、TikTok及Paramount+、ESPN+、NBA等影音服務都已經加入支援此項功能，同時透過SharePlay功能分享內容更可在iPhone、iPad、Apple TV、Mac等裝置上播放，並且可讓所有人保留獨自播放控制權。此項功能將會透過API提供開發者使用，因此預期將會有更多App透過SharePlay功能創造不同使用體驗。

另外，此次針對iMessage的更新似乎並未如市場預期將擴展成更大服務平台，而是聚焦在內容分享功能，讓使用者更容易找到特定對象分享給自己的照片、音樂、新聞、網頁連結、Podcast，或是Apple TV上的影音內容，同時使用者也能透過分享內容快速連結至iMessage訊息討論串，藉此確認當時討論細節。

讓勿擾模式進一步細分

至於此次針對勿擾模式的更新，則是進一步重新設計通知推播內容，配合使用者自行選擇不同情況下的勿擾需求設定，讓推播訊息可依照分類方式過濾顯示，而不是將所有推播訊息全部擋下。例如使用者可以設定布希忘被工作項目打擾的個人清閒狀態，此時就只有親友訊息及個人感興趣內容的推播訊息會持續傳遞，若是設定在專注工作情況下，則會過濾絕大部分推播通知，僅允許緊急聯繫通知可被顯示。

同時新版勿擾模式也會依照App將推播內容分類，並且可設定對外公告狀態，讓他人知曉自己現在不想被打擾，而新版勿擾模式也會應用在新版iPadOS、watchOS與macOS。

相機加入類似Google Lens功能、強化Spotlight搜尋與相片回憶功能

在相機功能部分，新版iOS 15並未特別強調拍攝效果更新，而是宣布加入如同Google Lens的功能，讓使用者拍攝影像後，可直接透過手指選取影像中的文字、電話等內容，如此即可對應複製文字內容，撥打電話等功能，甚至也支援英文、中文、法文、義大利文、德文、西班牙文與葡萄牙文翻譯功能，以及包含透過物件辨識技術提供畫像介紹、書籍搜尋、植物介紹、動物介紹與景點介紹等功能應用。

針對Spotlight搜尋功能部分，則是進一步整合手機內存放資料，例如可在聯絡人搜尋結果顯示其聯絡電話，更會顯示相關照片、曾經分享內容，或是位置相關資訊，另外也能直接透過關鍵字查找照片內容，或是尋找特定明星相關影音內容等。

在照片功能則是強化回憶功能，將會透過深度學習方式自動生成加入背景音樂的短片，讓使用者能更生動地回顧特定時間自己或與他人共處記憶，同時也能自行手動調整短片內所採用照片、影片，或是使用音樂內容，甚至也能加上個人偏好濾鏡效果，並且可將短片分享給他人觀看。

錢包加入支援數位身分證、整合CarKey數位鑰匙，強化地圖及導航功能

對於錢包功能的更新，蘋果目前除了讓錢包可以存放信用卡、交通卡、票卡等內容，去年也宣布與BMW合作CarKey數位鑰匙功能，因此未來也能看見錢包內可以存放車輛數位鑰匙內容，另外也能結合HomeKit將家中數位鑰匙存放在錢包內，直接透過手機感應即可開啟門鎖，接下來更準備與Hyatt飯店集團合作，使旗下飯店使用門卡可以直接與錢包功能整合，同時蘋果也透露將與更多業者合作錢包功能應用。

此次另一個重點更新，則是在錢包功能加入數位身分證功能，使用者僅需透過拍攝即可將美國境內使用身分證存入錢包，並且與美國海關合作此項功能對應身分佐證效力，讓使用者能直接以此搭乘美國境內航班飛機。而新版錢包功能同樣可以存放個人駕照資料，但實際佐證效力會視美國境內各州法規認定結果。

隨這此次更新部分，還包含加入全新動畫呈現效果，並且會隨不同因素改變氣候呈現效果，另外更增加風速、紫外線指數，以及氣壓數據內容，讓使用者更容易檢視天氣變化。

而在地圖更新部分，則是將原本僅在美國、英國、愛爾蘭與加拿大提供更多在地資訊的地圖，將持續擴展至西班牙及葡萄牙，接下來還會開放義大利與澳洲地區使用，另外也在地圖加入全球檢視模式，並且強化3D實景檢視內容，讓使用者透過地圖導航時可以更容易了解正確道路走向，甚至也加入可模擬晚間景象的夜間模式。

此外，蘋果也進一步強化導航時的視覺效果，尤其在CarPlay使用模式更容易檢視該在什麼路口轉彎、下交流道等，甚至也針對舊金山灣區、紐約、洛杉磯、費城、聖地牙哥、華盛頓特區、倫敦等城市提供擴增實境導航功能。

其他更新功能則包含透過Siri聲控方式分享內容、更方便的內容拖曳操作，以及全新emoji內容等。

新版iOS 15將會從即日起先開放開發者下載測試，預計今年7月就會開放一般使用者體驗，正式版本則會在今年秋季正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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