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iOS 14新功能安卓早就有？網友提2點大勝：用起來就是舒服

聯合新聞網 / 綜合報導
Google Android(左)桌面的天氣Widgets，以及Apple iOS(右)。記者陳易辰／攝影
Google Android(左)桌面的天氣Widgets，以及Apple iOS(右)。記者陳易辰／攝影

蘋果在此次WWDC2020中發表了新版的iOS 14，其中桌面的「快捷widget」卻被不少網友認為「越看越安卓」，其他如App自由更換位置、選擇桌布張數等也被認為有安卓的影子。有網友認為這些改變確實讓手機使用起來更方便，但似乎有濃濃的安卓味在裡頭。此文一出引發兩派人馬大戰。

在PTT iOS的討論中 ，有網友直言手機中不少想法和功能，安卓確實比蘋果早有，有些甚至可能是10年前安卓2.0就有的功能，笑說「牙膏終於擠到了」。亦有人認為iOS 14介面有點像Windows Phone的方塊磚 ，不過隨即有網友搞笑回應「WP已經死了，盜個墓沒問題R」。

Windows Phone螢幕畫面。 路透
Windows Phone螢幕畫面。 路透

另一派網友則認為，蘋果就是勝在精緻度和穩定度，指出安卓雖然很早推出但體驗不夠好，反觀蘋果等到手機效能過剩才推這些功能，相較之下比較明智。設計部分則有不少人點出，iOS不如Android一樣能「放飛自我」，開發上有相當多限制，自然比較有統一感。在字體及介面蘋果也會介入，不像安卓「3X3每個長度都還會不一樣」，誇蘋果用起來就是比安卓舒服。

此次iOS 14更新加入比照Android作業系統採用的桌面小工具 (Widgets) ，能透過拖曳拉到桌面分頁擺放，也能依照需求調整不同尺寸。此外快速使用App的Clips設計，同樣類似在Android上推行的Instant Apps ，讓用戶省去為了單次使用需求卻必須花費時間下載、設定的麻煩，有進一步需求再實際下載安裝即可。

WWDC 2020 iOS 14 Android iOS APP 蘋果

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