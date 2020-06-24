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看完蘋果WWDC仍失望？iOS 14依舊等不到這些實用功能

聯合新聞網 / 綜合報導
iOS 14全新的App Library、App Clips與來電顯示。圖／蘋果提供
iOS 14全新的App Library、App Clips與來電顯示。圖／蘋果提供

蘋果WWDC 2020昨(23)日凌晨發表多項更新，其中iOS 14有不少進化，釋出多種更新想滿足果粉。不過有網友看完發表會整理後，發現仍有不少「心中想要的功能」依然缺席。他便發文詢問大家有哪些功能是想要，iOS 14卻沒有的？引來大批用戶許願。

iOS 14此次更新中，共有「App Library、Widget 小工具、Carkey、App Clip」等新功能。但有網友看了難掩失望，指出依然沒有「通話錄音、封鎖無號碼來電」等實用功能。文章也獲得眾多回響，不少果粉拋出心中的夢幻功能，希望可以快一點在下次的更新中看到。

網友紛紛許願「真的好想直接從快捷關掉wifi」、「隱藏app名稱」、「桌面任意排序 」、「滑動圖形解鎖 」等功能。關於無法從快捷關掉wifi，有人解答除了精準定位的需求，由於Airdrop 正是靠它一開啟就能自動連結，蘋果不會讓你隨意關閉。而原po提到的封鎖無號碼來電功能， 雖然已在iPhone設定的選項中，但目前會把通訊錄以外的電話一併拒接，無法達到只封鎖無號碼來電，使用上依舊不太方便。

雖然留言中敲碗不少實用新功能，但也有人指出希望先修正iOS的熱點問題，不約而同感嘆「穩定熱點+1 」、「熱點先分享穩定一點再說吧…」

此次iOS 14更新將可安裝在iPhone 6S以後的機種，與目前支援iOS 13的名單是一樣的。未來若是發表iPhone 12系列新機，也將能支援iOS 14。

iOS 14 WWDC 2020 蘋果 WiFi

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