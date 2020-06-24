蘋果強調：不會要求所有app都必須在Mac App Store上架

在後續說明中，蘋果表示雖然致力讓iOS平台app也能在Mac裝置上使用，但並不會強制要求開發者必須將app同步於Mac App Store上架，而是交由開發者自行決定。

針對蘋果是否會為了提高Mac App Store內容豐富性，進而要求開發者必須讓iOS平台app在Mac App Store同步上架，蘋果工程人員在WWDC 2020主題演講結束後，透過「state of the platform」講座聲明，強調開發者可以自行決定讓app內容在哪種平台提供使用，並不會強制要求所有app必須同步在Mac App Store上架。

從去年開始藉由Mac Catalyst設計，讓第三方app開發者能將原本僅在iOS平台發行app也帶到macOS作業系統環境使用，今年更在WWDC 2020宣布未來將使Mac系列機種轉向使用Arm架構，讓iOS平台app未來將能以無縫形式在Mac裝置使用。

而部分看法認為，雖然iOS平台擁有相當豐富的app內容，但開發者是否願意將app內容移植至Mac裝置，顯然並沒有絕對關聯，因此蘋果可能會為了衝高Mac App Store收錄內容，進而要求開發者打造app內容必須同步在Mac App Store上架。

從蘋果工程人員回覆結果，說明將使決定權握在開發者自己手中，而不會對此有所強制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》