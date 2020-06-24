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不限蘋果產品！未來Find My功能將可支援尋找第三方品牌裝置

聯合新聞網 / 楊又肇

此次說明中，蘋果透露未來將使iOS平台上的Find My功能加入尋找第三方品牌裝置，而非僅能尋找iPhoneiPadApple WatchAirPods或Mac。

或許是為了避免減少與Tile在內品牌發生爭議，因此蘋果在此次WWDC 2020期間的聲明中，默默地更新Find My功能，未來將讓使用者不僅能尋找個人iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods或Mac，預期也能加入尋找更多第三方品牌裝置。

雖然蘋果並未公布未來準備加入支援的第三方品牌名稱，但預期會包含Tile一類的產品，讓使用者可以輕易透過Find My功能，尋找綁定Tile NFC Tag的物品所在位置。

而這樣的調整，或許也是為了減少與Tile等廠商之間的紛爭，同時也能讓Find My功能可對應尋找更多裝置，藉此產生更多應用可能性。

蘋果預計在今年底公佈完整支援硬體設計規範，目前則是先將基礎設計規格提供開發者參考，因此預期今年底之後將會有更多類似Tile連線定位功能，並且能透過Find My功能追蹤的裝置問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 蘋果 iOS iPhone iPad Apple Watch AirPods

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