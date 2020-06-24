BMW官網確認iOS 13.6系統 這些機型才支援CarKey數位汽車鑰匙

Apple 在 WWDC 2020 全球開發者大會公開「 Car Key 數位汽車鑰匙」功能，並透露 BMW 車款將首開先例支援這項功能。

在 Apple 發表會後，BMW 寶馬官網出現「BMW Digital Key」數位汽車鑰匙支援網頁，進一步透露部分支援 iOS 13.6 以上系統 iPhone、watchOS 6.2.8 以上系統版本的 Apple Watch 就可以把把手機或手錶當作車鑰匙。

圖片及資料來源：AppleInsider

BMW 官方透露 BMW Digital Key 數位汽車鑰匙功能將提供全球 45 個國家使用，舉凡是 2020 年 7 月 1 日後生產的 BMW 1、BMW 2、BMW 3、BMW 4、BMW 5、BMW 6、BMW 8、BMW X5、BMW X6、BMW X7、BMW X5M、BMW X6M 和 BMW Z4 等車款都將具備數位汽車鑰匙功能。

其中，Apple 在發表會上表示率先推出 Digital Key 數位汽車鑰匙功能的將會是 BMW 5 車系。

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此外，BMW 官網指出 iPhone 當作 BMW 車鑰匙不只具有最高的安全性及數據保護，而且採用類似 Apple Wallet 的 Express Transit 功能解鎖，因此不需要解鎖 iPhone 就能打開車門，即使是 iPhone 關機也還有 5 個小時的時間可以繼續使用數位汽車鑰匙功能。

BMW 也一步透露並不是所有裝置都支援 Digital Key 數位汽車鑰匙功能，必須是搭載 iOS 13.6 的 iPhone XR、iPhone XS、iPhone SE 2 及後續版本系統的 iPhone 或搭載 watchOS 6.2.8 的 Apple Watch Series 5 及後續版本機型才能使用。

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BMW Digital Key 數位汽車鑰匙除了可以點擊螢幕解鎖之外，把 iPhone 放上車上的智慧手機充電器上就能啟動汽車，而且 Digital Key 數位汽車鑰匙支援共享功能，最多可以和其他 5 個使用者分享車鑰匙，最酷的是借車給其他人時，還開啟設定速度、音量限制功能。

圖片及資料來源：AppleInsider

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》