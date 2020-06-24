快訊

「代理戰爭」新選擇：21世紀中共的私人軍事公司

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BMW官網確認iOS 13.6系統 這些機型才支援CarKey數位汽車鑰匙

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：AppleInsider
圖片及資料來源：AppleInsider

Apple 在 WWDC 2020 全球開發者大會公開「 Car Key 數位汽車鑰匙」功能，並透露 BMW 車款將首開先例支援這項功能。

在 Apple 發表會後，BMW 寶馬官網出現「BMW Digital Key」數位汽車鑰匙支援網頁，進一步透露部分支援 iOS 13.6 以上系統 iPhone、watchOS 6.2.8 以上系統版本的 Apple Watch 就可以把把手機或手錶當作車鑰匙。

圖片及資料來源：AppleInsider
圖片及資料來源：AppleInsider

BMW 官方透露 BMW Digital Key 數位汽車鑰匙功能將提供全球 45 個國家使用，舉凡是 2020 年 7 月 1 日後生產的 BMW 1、BMW 2、BMW 3、BMW 4、BMW 5、BMW 6、BMW 8、BMW X5、BMW X6、BMW X7、BMW X5M、BMW X6M 和 BMW Z4 等車款都將具備數位汽車鑰匙功能。

其中，Apple 在發表會上表示率先推出 Digital Key 數位汽車鑰匙功能的將會是 BMW 5 車系。

圖片及資料來源：AppleInsider
圖片及資料來源：AppleInsider

此外，BMW 官網指出 iPhone 當作 BMW 車鑰匙不只具有最高的安全性及數據保護，而且採用類似 Apple Wallet 的 Express Transit 功能解鎖，因此不需要解鎖 iPhone 就能打開車門，即使是 iPhone 關機也還有 5 個小時的時間可以繼續使用數位汽車鑰匙功能。

BMW 也一步透露並不是所有裝置都支援 Digital Key 數位汽車鑰匙功能，必須是搭載 iOS 13.6 的 iPhone XR、iPhone XS、iPhone SE 2 及後續版本系統的 iPhone 或搭載 watchOS 6.2.8 的 Apple Watch Series 5 及後續版本機型才能使用。

圖片及資料來源：AppleInsider
圖片及資料來源：AppleInsider

BMW Digital Key 數位汽車鑰匙除了可以點擊螢幕解鎖之外，把 iPhone 放上車上的智慧手機充電器上就能啟動汽車，而且 Digital Key 數位汽車鑰匙支援共享功能，最多可以和其他 5 個使用者分享車鑰匙，最酷的是借車給其他人時，還開啟設定速度、音量限制功能。

圖片及資料來源：AppleInsider

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

BMW WWDC 2020 iOS CarKey

延伸閱讀

疫情重擊車廠…BMW、賓士停止合作開發自動駕駛

Apple推出Carkey車輛解鎖功能　小改款BMW 5 Series率先搭載！

iPhone變數位車鑰匙可和家人共用 BMW率先支援

iOS 14何時發布？可支援升級裝置一次看 iPhone 6s再戰一年

相關新聞

看完蘋果WWDC仍失望？iOS 14依舊等不到這些實用功能

昨(23)日凌晨蘋果WWDC 2020發表多項更新，其中iOS 14有不少進化，釋出多種更新想滿足果粉。不過有網友看完發表會整理後，發現仍有不少「心中想要的功能」依然缺席。他便發文詢問大家有哪些功能是想要，iOS 14卻沒有的？引來大批用戶許願。

BMW官網確認iOS 13.6系統 這些機型才支援CarKey數位汽車鑰匙

Apple 在 WWDC 2020 全球開發者大會公開「 Car Key 數位汽車鑰匙」功能，並透露 BMW 車款將首開先例支援這項功能。

不限蘋果產品！未來Find My功能將可支援尋找第三方品牌裝置

在此次說明中，蘋果透露未來將使iOS平台上的Find My功能加入尋找第三方品牌裝置，而非僅能尋找iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods或Mac。

蘋果強調：不會要求所有app都必須在Mac App Store上架

在後續說明中，蘋果表示雖然致力讓iOS平台app也能在Mac裝置上使用，但並不會強制要求開發者必須將app同步於Mac App Store上架，而是交由開發者自行決定。

「Apple Silicon」自製晶片蘋果電腦年底問世 程式開發者憂轉換

蘋果公司今天宣布將以自製的「Apple Silicon」晶片配置在年底推出功能更強的新電腦，稱之為「蘋果電腦歷史性的一天...

watchOS 7新增「睡眠追蹤」功能 幫你養成良好就寢習慣

蘋果於今日凌晨的WWDC發表會搶先公開了watchOS 7的更新內容，強調針對Apple Watch推出了更多個人化設定...

花費多年將Mac改為Arm架構 蘋果能否創造全新發展模式？

2006年從PowerPC處理器移轉至Intel處理器，相隔15年後，蘋果在此次WWDC 2020確認將於年底開始從Intel處理器移轉至Arm架構，並且以自身技術打造的Silicon處理器。

iOS 14終於加入桌面小工具 iPhone能做數位車鑰

在WWDC 2020正式開始之前，就曾有不少消息提前透露的iOS 14，在此次正式對外揭曉過程中，果然確認將加入比照Android作業系統採用的桌面小工具 (Widgets)、子母畫面顯示模式，以及更方便的app整理操作介面，此外也宣布更新訊息、Siri、地圖功能，並且加入先前也曾曝光的CarKey功能，以及類似Android Instant Apps設計的Clips介面，讓使用者能在無需實際下載情況下，即可快速執行10MB容量以下的app完整功能。

熱門新聞

Face App把吳怡農變「女兒身」 網戀愛：男女都是天菜！

經典iPhone 5邊框回歸！海軍藍iPhone 12概念渲染圖曝光了

寶可夢阿伯又進化了！騎鐵馬插64支手機抓寶 網驚：會不會翻車

LINE社群正式在台推出 支援電腦版與訊息收回

叫我第一名！日本超級電腦「富岳」速度首度打敗IBM

用iPhone拍攝的太陽軌跡！自然景觀攝影師這樣捕捉日環食

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。