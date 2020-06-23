「Apple Silicon」自製晶片蘋果電腦年底問世 程式開發者憂轉換

蘋果公司今天宣布將以自製的「Apple Silicon」晶片配置在年底推出功能更強的新電腦，稱之為「蘋果電腦歷史性的一天」，但程式開發者卻對相關轉換感到憂心。

這是蘋果電腦自2006年來最大的改變，不再使用英特爾（Intel）的晶片，而改以安謀國際科技公司（ARM）為架構的微處理器自製晶片生產蘋果電腦。

安謀是日本軟銀集團旗下的半導體設計與軟體公司，全球總部位於英國劍橋，北美總部位於加州聖荷西（San Jose）。

蘋果公司在今天展開2020年全球開發者大會（WWDC），因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，30多年來第一次以線上的方式舉行。

執行長庫克（Tim Cook）在蘋果公司總部加州的古柏迪諾（Cupertino）以影片宣布，自製晶片「AppleSilicon」生產的電腦將在年底問世，接著以兩年的時間進行轉換，讓開發者有時間對於應用程式作轉換。

不過此種轉換並非小事，「華盛頓郵報」（Washington Post）今天指出，目前為蘋果電腦所寫的軟體程式，除非改成新的語言，否則將不適用；許多應用程式開發者擔心蘋果公司趁著混亂替企業製造機會，讓未來所有程式軟體都必須透過App Store行銷，因此蘋果公司能從中獲取30%利益。

長期以來蘋果電腦的使用者都能直接下載軟體，但是手機用戶在iOS作業系統上的任何應用程式則必須透過App Store下載，開發者沃德爾（Patrick Wardle）憂心安謀的微處理器會讓蘋果電腦往iOS方向發展，全由蘋果公司控制。也就是蘋果電腦會變得類似iPhone、平板。

繪圖應用程式公司Astro HQ執行長隆恩（MattRonge）告訴華盛頓郵報，許多開發者會開始認真考慮其他平台。Astro HQ旗下的AstroPad與蘋果公司的繪圖程式為競爭者。

蘋果公司表示，對消費者而言，蘋果承諾會有功能與效率更強的電腦產品；對企業本身而言，自製晶片意味著在電腦生產的軟硬體環節有更好的掌握，助益未來人工智慧技術、圖像表現，以及資安保護。

蘋果的平板、手機已使用安謀的微處理器，根據The Verge科技網站，蘋果公司在蘋果電腦測試安謀的晶片，發現性能超越英特爾的相關選項。

「衛報」（The Guardian）今天報導，蘋果公司14年前從PowerPC晶片改成英特爾x86晶片，就是在2005年6月的全球開發者大會上宣佈，接著在2006年1月推出第一批配置英特爾晶片的蘋果電腦。

英特爾發表聲明，蘋果公司仍為其諸多領域的客戶，並表示英特爾的晶片「現在與未來都是對開發商最開放的平台」。