iOS 14何時發布？可支援升級裝置一次看 iPhone 6s再戰一年
蘋果在剛剛舉辦完的發表會上，發表了下一代新的iOS 14系統，數百萬計的裝置將可以免費獲得這些新的功能，並且還可以體驗全新的介面。那麼，到底何時可以在你的裝置上獲得這些更新，還有哪些裝置可以使用呢？
iOS 14什麼時候會正式發佈？
iOS 14在6月23日凌晨的WWDC 2020 2020上公佈，但蘋果並沒有說什麼時候會將正式版開放下載，只說會在今年秋季。不過根據往年的情況，有可能預計在2020年9月14日至18日之間正式發佈iOS 14讓大家下載。
之所以預測這段時間，是因為新的iOS系統通常都是與iPhone秋季發佈會同步搭配新一代iPhone釋出，大約是新手機公佈後的一到兩周。不過，今年由於肺炎疫情的影響，有越來越多的傳言認為，iPhone 12將延期到10月或更晚才會發表。如果是這樣的話，iOS 14正式釋出的時間可能也會延期了。
以下是過去五次iOS發佈日期。
iOS 13：2019年9月19日(星期四)
iOS 12：2018年9月17日星期一
iOS 11：2017年9月20日星期三
iOS 10：2016年9月13日星期二
iOS 9：2015年9月16日星期三
不過在WWDC主題演講結束後，iOS 14的首個開發者測試版將直接推出。所以如果你是一名應用程式的開發者，你可以加入蘋果的測試版計畫，並比別人更快地嘗試一下。
日後還將有一系列的公測版釋出，可以讓熱心的蘋果粉絲試用，並且回報錯誤。公測版則通常在開發者版本發佈後的幾個星期啟動，可以給蘋果一點時間來糾正任何系統的已知錯誤。
哪些iPhone可以升級到iOS 14？
iOS 14可以安裝在iPhone 6s以及之後的版本，基本上與目前可以支援iOS 13的列表是一樣的。以下就是相容的機種：
iPhone 6s & iPhone 6s Plus
iPhone SE & iPhone 7 & iPhone 7 Plus
iPhone 8 & iPhone 8 Plus
iPhone XR & iPhone XS & iPhone XS Max
iPhone 11 & iPhone 11 Pro & iPhone 11 Pro Max
此外，當然還有iPhone 12, 12 Max, 12 Pro and 12 Pro Max......等等，將於秋季發表會所可能推出的新機
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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