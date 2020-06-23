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確保用戶隱私 蘋果在app下載內容增加說明個人數據如何被使用
除了在新版Safari持續加入更多隱私防護功能，蘋果也確認未來所有在App Store提供下載app，都會清楚標示如何使用用戶數據。
依照蘋果說明，未來在App Store提供下載的app內容，都會在說明中清楚標示會取用使用者哪些數據，以及持續追蹤使用者什麼資料，藉此讓使用者更能掌握個人資料如何被使用，以及被使用在哪些地方。
除此之外，使用者也能透過此類標示內容判斷是否下載使用特定app，或是判斷app內容是否涉及敘述不實。但是這樣的設計，基本上還是需要使用者自行確認，否則以蘋果立場其實也只是盡到告知責任。
其他針對隱私更新部分，蘋果也會在新版作業系統的狀態列顯示麥克風與相機啟用狀態，讓使用者確認是否有app以背景運作形式啟用錄音或偷拍功能，另外也能讓使用者自訂允許追蹤定位精準度，例如透過提供概略位置資訊，讓app僅能知曉自己位處大概範圍，卻無法知曉切確位置。
另外在廣告內容推薦部分，目前新版作業系統也會加入禁止跨app、網頁追蹤行為，藉此降低使用者被大量廣告纏身問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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