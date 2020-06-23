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最快年底！蘋果讓Mac改用Arm架構處理器 預計2年完成轉換

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前市場預測蘋果果然在此次WWDC 2020宣布，準備讓Mac系列機種從Intel處理器移轉至以Arm架構打造的自有處理器，並且以Silicon為稱。

不過，蘋果此次並未明確說明首款採用Arm架構處理器設計的Mac機種，但是透過採用先前應用在新款iPad Pro的A12Z處理器，搭配此次揭曉的macOS 10.16 Big Sur作為示範，甚至更說明包含微軟Office、Adobe Photoshop，以及本身Final Cuts等眾人都會使用的文書處理軟體，以及需要大量CPU、GPU與記憶體資源的專業軟體都能順利運作。

依照蘋果說明，從iPhone 4開始就已經投入自製處理器產品研發，目前包含iPhone、iPad、Apple Watch與Apple TV在內產品採用處理器，都是出自蘋果之手，至今更累積出貨超過20億顆處理器，其中CPU效能更有超過100倍提昇，GPU效能提昇比例更超過1000倍。

蘋果目前除了具足CPU、GPU、NPU等元件設計能力，去年更從Intel手上接手無線通訊技術團隊，即便現階段在5G連網技術仍須仰賴Qualcomm合作，但目前已經可在軟硬體有高度掌控能力，因此目前決定將Mac系列機種採用處理器調整為Arm架構、自有設計規格，預期也是為了讓Mac與iOS裝置有更深層整合。

至於在硬體架構轉變，勢必也會面臨軟體相容，以及第三方軟體是否容易打造等問題，蘋果對此的解決方案則是藉由Universal 2開發工具，讓開發者能透過單次程式設計，即可匯出分別對應現有Intel x86硬體架構處理器，以及Arm架構蘋果處理器對應的軟體版本。

而現有對應Intel x86架構處理器的軟體版本，則可透過新版Rosetta 2進行轉譯，以利相容Arm架構蘋果處理器環境使用，另外也能借助諸如Parallels在內虛擬化軟體支援相容。

為了讓開發者能提前做好準備，蘋果也準備了一台採用A12Z處理器的Mac mini，讓開發者能藉由此款名為Developer Transition Kit的開發工具打造內容，預計會在本週內開放申請。

蘋果尚未公佈採用Arm架構處理器的新款Mac會在何時推出，但最快會在今年底有消息公佈，預期未來會透過至少兩年時間進行轉換，因此在此時間內仍會維持銷售採用Intel處理器的Mac系列機種，只是接下來幾年後就會全面轉向使用Arm架構處理器。

這樣的轉換，加上先前微軟也開始與Arm合作，無疑對Intel在內x86架構處理器廠商會帶來更大壓力，畢竟先前還會嘲諷Arm架構處理器實際執行效率不佳、無法對應需要更多運算效能的專業軟體，但在蘋果此次展示可遊玩《古墓奇兵》，並且有高度流暢與精緻光影表現，甚至也能以Final Cuts執行4K影片剪輯，或是以MAYA建構複雜3D物件，勢必將使未來筆電等PC市場帶來改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

WWDC 2020 蘋果 Arm Intel 處理器

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