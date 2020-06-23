新版macOS 10.16 Big Sur登場！操作介面更像iPadOS了

在新版macOS名稱部分，蘋果確認版號10.16的macOS將會以加州中部海岸Big Sur作為版本名稱，並且將介面大幅重新設計，與iOS平台介面有更貼近設計。

而實際上，蘋果也透露新版macOS 10.16 Big Sur就是為了Arm架構硬體發展所做準備，因此在介面設計，以及操作邏輯使用均與iPhone、iPad相似，其實也不算意外。

目前除了換上全新圖示、操作介面設計，macOS 10.16 Big Sur在整體操作介面也更像是iPadOS，甚至配合Mac Catalyst更能對應使用源自iOS平台移植app內容，同時也能與iOS裝置有更緊密結合。

此外，蘋果也在此次Safari瀏覽器做了不少更新，其中在首頁背景加入可自訂背景圖像、增加各類小工具，並且將滑鼠游標停放在瀏覽分頁時，就會自動顯示瀏覽頁面預覽畫面，並且加入自動翻譯功能。

這次更在Safari加入擴充程式 (extensions)，並且強調可讓使用者擁有高度掌控權，例如可手動開啟、關閉擴充程式功能，或是確認擴充程式是否有可疑竊取隱私情況。

未來對應Safari的擴充程式將可透過Mac App Store下載安裝，同時也會吸引更多開發者加入提供內容。

同時，使用者也能透過Safari瀏覽器隨時確認個人瀏覽頁面是否涉及記錄個人隱私，另外則是強調比Chrome瀏覽器帶來高達50%的網頁開啟速度提昇表現，同時也能降低裝置電力損耗。

在此次更新中，macOS 10.16 Big Sur也同樣加入許多與iOS 14相同功能，例如新版訊息功能、地圖導航、全新搜尋介面等。

目前macOS 10.16 Big Sur一樣會先針對開發者提供預覽測試，預計在7月向一般使用者開放預覽，秋季則會釋出正式版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》