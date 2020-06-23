tvOS 14加入子母畫面、快速帳號切換 HomeKit物聯網功能提昇

相較其他作業系統更新，tvOS 14更新項目相較不算多，但依然加入iOS 14開始提供的子母畫面顯示功能，另外則是進一步提昇HomeKit連接應用，而遊戲部分也加入支援微軟Xbox Elit與Xbox Adaptive控制手把，另外則是預告以Issac Asimov科幻小說《Foundation》改編，並且由Jared Harris主演的原創電視影集將會在明年登上Apple TV+服務。

在新版操作介面中，tvOS 14將能快速切換不同使用帳號，同時也加入支援子母畫面顯示功能，讓使用者能同時觀看不同內容，而在遊戲應用功能方面更進一步支援使用微軟Xbox Elit與Xbox Adaptive控制手把。

而在HomeKit應用部分，除了進一步加強與Google、亞馬遜，以及更多品牌的居家連網裝置連動，更進一步加入環境自適應燈光調整功能，以及設定鏡頭僅識別特定區塊動作，以及記錄特定臉譜，藉此判斷按下門鈴的人是否為熟識對象，或是送貨快遞等人。

tvOS 14同樣會從即日起開放開發者預先測試，預計在7月時就會開放一般使用者體驗，並且在秋季釋出正式版本。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》