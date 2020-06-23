watchOS 7增加睡眠記錄、洗手時間提示 以及自訂錶面分享功能
此次在watchOS 7中，蘋果終於加入睡眠追蹤功能，同時也因應新型冠狀病毒疫情加入自動偵測洗手提示功能，並且新增識別舞蹈、核心訓練與紓緩運動等項目。此外，watchOS 7也將允許第三方業者提供自訂錶面讓使用者下載，或是讓使用者向其他好友分享自訂錶面。
在此次增加的睡眠偵測功能裡，將同步讓iPhone螢幕亮度降低，並且開啟勿擾功能，在使用者進入睡眠後則會開始記錄睡眠品質，而當隔天起床時間，則會透過手錶震動方式叫醒使用者，避免鈴聲吵醒身旁的人。
至於睡眠品質結果也會逐一記錄在健康app內，讓使用者能瀏覽過往睡眠狀況。
而在此次疫情影響中，蘋果也跟進三星、Google的作法，在wattchOS 7加入自動偵測使用者是否在洗手，進而會在螢幕顯示倒數計時，確認使用者以足夠沖洗時間清潔雙手。
另外，在原本以Activity為稱的功能，在watchOS 7更新將會調整為Fitness，並且加入舞蹈、核心訓練、重量訓練，以及紓緩運動項目，其中舞蹈項目更可識別HipHop、寶萊塢等舞步，並且可識別上下垂直加速力道，以及水平橫向與垂直甩動的雙手動作。
噪音提醒功能同樣也是基於世界衛生組織建議，當使用者配戴耳機聆聽超過一定時間後，就會自動提醒使用者留意，避免造成聽力受損。其他功能則包含在iOS 14提供的即時翻譯功能，以及新版地圖單車導航功能。
至於開放第三方業者提供自訂錶面下載使用，以及可將自訂錶面與親友分享使用設計，主要還是基於watchOS 7內所提供組件，加上第三方app功能組成，對於推廣不同錶面使用模式顯然會更加便利。
新版watchOS 7預計從即日起先開放開發者預覽測試，預計7月也會開放一般使用者預覽體驗，並且會在秋季釋出正式版本，而適用Apple Watch版本則僅限Apple Watch series 3之後產品使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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