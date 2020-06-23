AirPods未來將更簡單在不同裝置間切換使用、增加支援球形音訊

雖然並未如市場預想般公佈新款耳機產品，蘋果宣布針對AirPods系列耳機配件提昇跨裝置連接使用體驗，讓耳機可隨著裝置操作自動切換連接，另外也會加入音場更擬真的球形音訊 (spatial audio)輸出效果，並且可對應5.1、7.1聲道或Dolby Atmos全景聲輸出效果。

雖然目前AirPods系列耳機已經可以透過手動選擇方式在不同裝置間切換連結，但在接下來預計釋出更新裡，蘋果則是希望能讓使用者無需動手，即可透過自動判斷在不同裝置上的操作需求，即可自動切換連接。

例如在iPhone上接聽電話，或是在iPad上接聽網路電話，甚至透過Mac使用網路會議功能時，AirPods都能自動切換連接至當下操作裝置。

而在此次增加的球形音訊輸出效果，則是可模擬更真實音場，讓使用者能獲得擬真的音場呈現感受，甚至在AirPods Pro更可透過內建加速感應器識別使用者頭部動作，進而動態調整音場呈現效果，讓使用者無論轉向那一個方向，都能獲得擬真音場聆聽效果。

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