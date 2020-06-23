iPadOS 14加強Apple Pencil功能 手寫內容快速轉為數位文字

去年宣布調整為iPadOS，並且針對iPad手寫功能持續更新諸多功能後，在此次基於iOS 14的iPadOS 14中，同樣也進一步強化Apple Pencil手寫功能，讓使用者能將隨寫內容轉換為數位文字，甚至可在新版搜尋欄位進行書寫，即可立即轉換為數位文字進行搜尋。

此次在iPadOS 14裡最大改變，就是可直接將Apple Pencil手寫文字，透過名為Scribble功能套用在任何文字輸入欄位，並且能快速藉由機器學習方式識別為數位文字，甚至在示範過程中也確認可識別中文字，甚至可以同時識別不同語言文字，對於需要大量輸入不同文字內容的使用需求，顯然會變得更加方便。

此外，藉由機器學習識別應用，透過Apple Pencil手寫文字也能在備忘錄等app內被識別為向量文字，藉此可套用變換顏色、縮放大小等調整，甚至隨手塗鴉部分也能自動轉換為更平滑的向量圖形，顯然將使iPad變成更方便創作、記錄工具。

而除了操作介面比照iOS 14加入桌面小工具、子母畫面顯示等功能，使用者也能藉由重新設計的搜尋介面查找檔案、app或文件內容，甚至也能透過Sidebar整理各類檔案內容，例如可在Files協助使用者整理檔案，或是在Photos功能內整理照片等。

跟新版iOS 14一樣，蘋果從即日起率先開放開發者預覽測試，預計7月就會開放所有使用者加入公開測試，預計在今年秋季釋出正式版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》