iOS 14終於加入桌面小工具 iPhone能做數位車鑰

在WWDC 2020正式開始之前，就曾有不少消息提前透露的iOS 14，在此次正式對外揭曉過程中，果然確認將加入比照Android作業系統採用的桌面小工具 (Widgets)、子母畫面顯示模式，以及更方便的app整理操作介面，此外也宣布更新訊息、Siri、地圖功能，並且加入先前也曾曝光的CarKey功能，以及類似Android Instant Apps設計的Clips介面，讓使用者能在無需實際下載情況下，即可快速執行10MB容量以下的app完整功能。

對於此次更新，最大改變就是iOS終於加入更方便的app整理介面，以及可以在桌面放置小工具內容，另外也能透過方便的子母畫面觀看影片，並且同時處理其他事項，甚至來電介面也終於不會再佔據所有螢幕畫面，讓使用者可以更方便選擇接聽或掛斷。

全新app整理介面

在此次增加的App Library介面，使用者不僅可以隨時確認近期透過App Store所下載內容，同時所有下載app也都會依照類別自動分類，而使用者也可以透過選擇隱藏特定桌面分頁，藉此將大量存放在桌面分頁的app「隱藏」，僅保留少數需要使用分頁維持顯示。

桌面小工具、子母畫面

而桌面小工具部分，其實是將原本最左側頁面中的小工具進行強化，並且能透過拖曳方式拉到桌面分頁擺放，甚至也能依照需求調整不同顯示尺寸，另外也能透過輪播方式切換不同小工具，甚至可以依照時間、所處位置自動顯示使用者所需內容。

至於子母畫面顯示功能，則是隨著目前iPhone機種螢幕尺寸放大而增加，主要方便使用者觀看影片時，可以同步處理備忘錄等事項，或是使用其他app內容。

訊息更新

針對訊息功能更新部分，則是加入可將特定訊息置頂，以及標示特定對象進行訊息回覆等讓群組傳訊溝通變更方便，同時也能自訂群組傳訊使用識別圖示，此次也宣布針對日常生活需求加入更多Memoji貼圖，其中更包含配戴口罩、可調整年齡等設計，讓使用者能更進一步客製化個人臉譜。

Siri增加即時對話翻譯功能

新版Siri介面也比照全新來電畫面設計，不再佔據所有螢幕畫面，僅會在螢幕下方出現較小圖示，並且以不影響主要畫面顯示的橫幅訊息呈現回應內容。另外，Siri的聽寫功能也從雲端運作模式調整為裝置端運算，除了以此加快處理效率，同時也強調資料隱私安全，並且能將記錄內容快速分享給他人使用。

另外，蘋果此次也藉由Siri增加包含英文、中文、法文、德文、西班牙文、義大利文、日文、韓文、阿拉伯文、葡萄牙文與俄文等11種語言，並且支援對話式即時翻譯功能，以及方便讓對方同時觀看翻譯結果的橫向顯示模式。

依照蘋果說明，目前Siri在每個月平均被全球使用者呼叫超過250億次，目前也已經累積超過20種複雜提問類型。

地圖增加單車、電動車導航功能

地圖部分的更新，則是在英國、愛爾蘭與加拿大加入更多在地資訊，並且新增更多在地景點資訊，導航功能更加入單車路徑選項，其中更會提示行進道路坡度增加，以及特定地區必須牽引或背負單車行走樓梯，而此項功能目前會先在美國紐約、洛杉磯、舊金山灣區，以及中國上海與北京提供使用。

另外也增加針對需要補充電力的電動車提供更合適的導航指示，其中包含估算行經充電站路線，或是目前電量所能對應行駛距離，不過目前僅先與BMW、福特兩家車廠電動車合作，預期未來也會增加支援更多電動車使用。

可充當數位車鑰匙的CarKey功能登場

此次在CarPlay的更新部分，除了採用全新介面設計，並且在導航項目增加停車場、充電站、餐廳項目，更額外加入支援CarKey功能，讓使用者可將iPhone直接當做數位車鑰匙，分別對應感應開啟車門、啟動車輛，或是將車輛上鎖，同時數位車鑰匙也能透過iCloud分享給指定對象使用，同時也強調提供加密保護。

CarKey功能將提供iOS 13與iOS 14版本以後裝置使用，至於首款支援此項功能的車款，則是BMW 2021年版5系車種，蘋果未來也會與更多車廠合作加入此項功能。

快速使用app的Clips設計

先前在訊息等app內，讓使用者能快速使用特定app的設計，目前則是透過全新Clips功能，讓使用者能透過NFC感應、掃描QR Code等方式，在無需下載安裝情況下，即可快速使用10MB容量以下的app完整功能。

這樣的設計用意，其實有點類似在Android上推行的Instant Apps，讓使用者可以臨時需要使用共享單車、透過特定服務完成支付等情況快速使用特定app，藉此省去為了單次使用需求卻必須花費時間下載、設定app的麻煩，如有進一步需求才實際下載安裝。

秋季釋出正式版本

新版iOS 14從即日起率先開放開發者預覽測試，預計7月就會開放所有使用者加入公開測試，預計在今年秋季釋出正式版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》