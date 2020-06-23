iOS14推CarKey新功能 蘋果手機將成為數位車鑰
蘋果公司今天在全球開發人員大會（WWDC）宣布CarKey新系統，也就是使用蘋果手機無線解鎖汽車的方法，下月即將發布的2021年BMW 5系列是首批配對車款。
蘋果公司（Apple）表示，CarKey功能是今天新發布的iOS 14作業系統的一部分，同時 iOS 13 的用戶也能使用。
蘋果公司軟體工程的資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）表示，「汽車鑰匙已存在約百年，但它們又大又笨，是該重新想像了」。
根據規劃，使用者把iPhone或蘋果手錶跟支援CarKey的汽車進行配對之後，只需把蘋果的設備輕觸汽車內安裝的讀取器（通常是車門把手）就可以解開車門鎖。
在對汽車解鎖之前，系統會要求使用Face ID或Touch ID進行身份驗證，使用者可設定成跳過認證的步驟，並允許對不同車子設定多把數位車鑰，以及家人、朋友共享的功能等。
儘管已有其他汽車廠商提供免車鑰打開車門的技術，不過德國車廠BMW 5 系列是第一波直接嵌入蘋果作業系統的車款。
CarKey目前使用的技術是「近距離無線通信」（NFC，Near Field Communication）車輛解鎖及發動系統。
蘋果公司表示，正致力於讓數位車鑰標準化，未來的標準將使用新的U1超寬頻晶片（U1 ultra-widebandchip），而不只是完全依靠NFC，亦即新一代的技術連手機都不用拿出來就可以解車門鎖。
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