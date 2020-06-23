蘋果全球開發人員大會 iOS 14 新登場

蘋果公司的全球開發人員大會今天展開，介紹最新版本iOS 14 作業系統及一系列新軟體，執行長庫克談到科技對社會進步的改變。

蘋果公司（Apple） 執行長庫克（Tim Cook）以預錄的影片揭開今天的全球開發者大會，他表示，蘋果公司以1億美元的計劃案打擊種族不公，而在全球公衛事件影響下，這次的大會以虛擬方式線上進行。

庫克說，「我們致力於成為改變的力量」。

縮寫為WWDC（Worldwide Developer Conference）的全球開發人員大會於1987年首次舉行，是蘋果公司每年宣布軟硬體的重要平台，今年第一次線上舉辦且免費對大眾公開。

在新公布的蘋果手機作業系統iOS 14，最大的一項改變是讓主頁面有更自由的設定，方便用戶管理手機桌面，新功能有顯示小工具、自動整理應用程式和畫中畫的影片播放。

以往蘋果用戶只能在手機的主螢幕添加應用程式，現在使用者可以把小工具（widget）拉到主頁面，例如日曆和地圖，並讓它們繼續固定在主頁面上，以利持續掌握相關的更新訊息。

蘋果公司推出名為App Library的新功能，可自動幫用戶整理應用程式，且用戶也可以輕鬆按一鍵，就把整個頁面的應用程式都刪除，在分類與清除上更容易。

另外，iOS 14 系統的畫中畫功能，容許使用者在手機做其他事情的時候，還能繼續保持影片的播放。

「開口問」是現代人使用數位裝置找資料的重要方式，蘋果公司表示，智慧型助理Siri比起3年前能提供多20倍的資料，相關介面也有新設計。

一項新的翻譯應用程式名為「翻譯」（Translate）能夠即時翻譯兩種語言，介面與谷歌翻譯（Google Translate）有些異曲同工。

蘋果手機訊息（iMessage）是使用者經由 Wi-Fi或數據網絡，傳送到另一台蘋果系列產品的文字、相片或影片。新版的應用程式的新功能包括mentions，能對特定訊息、標註者等給予回覆，並能釘選群組重要的訊息給予置頂功能；新的Memoji個人表情貼圖，增加了反應時事現況的「戴口罩的頭像」。