iOS 14發表！全新App Library自訂Widget、App Clip不用下載程式也能快速執行

蘋果開發者大會 WWDC 今年改為線上方式進行，首波打頭陣的就是 Keynote 活動，更新蘋果旗下的各項作業系統，其中 iOS 今年並沒有如傳聞中改名為iPhoneOS 14，還是叫iOS 14，介面上也沒有大太的更動，不過新增了多項功能讓使用者操作更方便。

更新 1. App Library

iOS 14 新增了 App Library 功能，類似 Android 版的程式集，可以將應用程式從 A 至 Z 依序排列，並提供快速搜尋功能幫助使用者快速找到需要的應用程式。在 App Libaray 中，同類型的應用程式會被歸類在同一資料夾中，方便使用者快速查找。使用者甚至可以從桌面隱藏自己不常用的 app，讓這些應用程式僅出現在 App Library 中，桌面可以變得更簡潔。

更新 2. Widget 功能

iOS 14 終於新增桌面小工具（Widget）功能，過往 iOS 在桌面上只能放置 app，桌面小工具被集中在同一個頁面，無法和其他 app 並排，不過在 iOS 14 之後，使用者有更彈性的方式安置桌面小工具，不只可以和 App 並排，自由調整小工具位置，甚至還可以使用桌面小工具列，在不同時間自動顯示不同內容，例如早上時顯示當日天氣、上班時間顯示當日行程、下班後轉換成音樂播放工具等等。

更新 3. Siri

當使用者使用 Siri 功能時，Siri 不再像過往一樣會將畫面變成黑底，而是會在畫面最下方出現 Siri 圖示，告訴使用者目前正在和 Siri 對話。

此外，蘋果還在 iOS 14 中加入翻譯 app，就類似 Google 翻譯一樣，可以即時進行雙向翻譯，出國時溝通更順暢。

更新 4. 地圖

蘋果今年會將新的 Apple 地圖引入英國、愛爾蘭、加拿大，並更新地圖功能，幫助使用者挖掘他們可能喜歡的新場所以及新路線。新的蘋果地圖也加入自行車導航功能，不只能設計單車騎乘路線，還會加入上坡、崎嶇等警示，不過初期僅限部分城市可使用此功能，例如紐約、洛杉磯、舊金山灣區、上海、北京等地區。

此外，蘋果地圖還和 BMW 和 Ford 合作加入電動車路線規劃功能，使用者可以在路線中加入電動車充電站，確保在路程中有合適的充電區域。

更新 5. CarPlay

全世界已有 80% 的車輛搭載 CarPlay 功能，在美國甚至更有高達 97% 的車輛加入 CarPlay 功能，蘋果更新 CarPlay 介面，讓操作介面更適合駕駛，此外，蘋果還和 BMW 合作，在指定車款可以用 iPhone 當作車鑰匙，甚至還可以將「鑰匙」發給其他 iPhone 使用者，並控制使用權限，在有需要他人代駕的情況下就可以透過 iPhone 當車鑰匙來開車。

更新 6. App Clip

過往要使用 App 一定得從 App Store 中下載並安裝應用程式後才能使用，不過在 iOS 14，蘋果新增 App Clip，可以想像成 App 捷徑，可以透過 Apple ID 或是 Apple Pay 快速登入或付款，但卻不用下載 App，這些 App Clip 的應用程式圖示會加上虛線外框幫助使用者辨識。App Clip 可以透過 Siri、訊息、地圖、QRCode、NFC 快速分享給朋友或是陌生人，對於 App 開發者來說有助於推廣 Apps。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》