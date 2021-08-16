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物理頂標創新低 新學測試辦考試9月初舉行

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
111 學年度學測將大改版。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
111 學年度學測將大改版。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

110 學年度指考物理頂標成績創下五年來最低，頂、前、均標與過去五年平均相比大減超過 10 分。大考中心主任周兆民說，今年的指考物理運算量偏多，導致分數總體下降，其他科目難度、鑑別度則基本持平。此外，他也提到，9月1日至3日約有9.4萬人將參與111學年度學測試辦考試。

五年來最難的物理

大考中心公布 110 學年度各科五標，物理頂標以 66 分創下 11 年來最低；英文頂標 84 分則創 7 年來新高，鑑別度也較近五年略高些許，國文頂標則為 77 分、數甲 67 分、數乙 83 分、化學 79 分、生物 82 分、歷史 86 分、地理 80 分、公民與社會 74 分。

周兆民指出，今年指考除物理外的九項科目（國文、英文、數甲、數乙、歷史、地理、公民與社會、化學、生物等）的穩定度基本維持一致，鑑別度指標（頂標 - 底標）差異多不超過兩個題分，至於物理考科，頂標、前標、均標比近五年平均下降了 10.6 到 11.4 不等，鑑別度指標也減少了 6 分。

因此，周兆民坦言，「在數據上，物理考科的數據是有比過去四年稍微分數低些」，大考中心也針對此一問題進行過檢討，並將今年考題與過往幾年做比較，推測是因為計算量偏多、參數數字特殊導致計算較花時間等因素，導致今年分數偏低，未來會再做適當修正。

試辦考試 1 日到 3 日舉行

此外，日前由於疫情考量，大考中先宣布取消 111 學年度試辦考試，僅發放問題卷供學生練習。但周兆民 16 日指出，大考中心與數十所高中校長商討後共同決定，仍於 9 月 1 日至 3 日進行各校自由參加的試辦考試，目前共將有 300 餘所高中、94,493 人參與考試。

對於考試方式，周兆民說，形式上仍因疫情作出調整，將採行原校、原班應試的方式進行，各項條件下，學生成績可能會與實際考試有落差，也提醒考生，本次新增的混合題部分，若為簡答題，建議以黑色墨水筆作答，其餘皆以 2B 鉛筆畫記，而過去事務確認用的考生簽名，也改到了答題卷上。

在 111 學測的內容方面，周兆民提醒，各科文字量會以現行學測為標準，知識基本題佔比與近年學測各科相近，111 學年度新增的混合題型中，方向與現行指考相近，除了選擇題、簡答題外，也會視情況加入繪圖題，

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指考 110指考

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