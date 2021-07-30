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指考考題跟上新冠肺炎 疫情時事題一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
110指考不少科目加入時事題，與新冠肺炎連結。記者曾吉松／攝影
110指考不少科目加入時事題，與新冠肺炎連結。記者曾吉松／攝影

今年110學年度大學指考第一天為物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民。因為新冠疫情的關係，指考延後到7月底考試，考題也加入不少疫情下的時事題，讓學生在準備期間，也與生活接軌，接下來就帶大家一起來看看，有關疫情的科目與題目有哪些？

化學 單選第8、9題 考消毒劑

解答：

8.D；9.A

生物 單選第19、20題 考快篩試劑

解答：

19.D；20.A

生物 閱讀二39至41題 考新冠肺炎疫苗

解答：

39.C；40.AB；41.AB

生物 非選二 考PCR檢測

解答：

1.前庭、半規管（或前庭系統）

2.聽覺-毛細胞；平衡覺-毛細胞

3.離子通透度改變（或細胞膜電位改變）；全有全無

公民 單選第1題 考口罩防疫與個人權益

解答尚未公布，讀者可試著做做看。

指考 110指考

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