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指考考題跟上新冠肺炎 疫情時事題一次看
今年110學年度大學指考第一天為物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民。因為新冠疫情的關係，指考延後到7月底考試，考題也加入不少疫情下的時事題，讓學生在準備期間，也與生活接軌，接下來就帶大家一起來看看，有關疫情的科目與題目有哪些？
化學 單選第8、9題 考消毒劑
解答：
8.D；9.A
生物 單選第19、20題 考快篩試劑
解答：
19.D；20.A
生物 閱讀二39至41題 考新冠肺炎疫苗
解答：
39.C；40.AB；41.AB
生物 非選二 考PCR檢測
解答：
1.前庭、半規管（或前庭系統）
2.聽覺-毛細胞；平衡覺-毛細胞
3.離子通透度改變（或細胞膜電位改變）；全有全無
公民 單選第1題 考口罩防疫與個人權益
解答尚未公布，讀者可試著做做看。
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