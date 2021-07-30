聽新聞
test
0:00 / 0:00
鮭魚也來指考！應考名單出現「張OOOOOO魚」網友神出這科疑缺考
110年大學指考已於28號登場，近日有人分享在考場看到應試名單，其中一人的名字是「張OOOOOO魚」。字數之多結尾又剛好是魚，讓網友聯想到上半年的鮭魚之亂，懷疑有考生事後沒有把名字改回來。
網友在Dcard分享一張圖片，試場當中有一名考生名字長到變兩行，仔細一看中間還有6個圈圈，結尾是「魚」都讓網友聯想到今年3月的壽司店鮭魚之亂，直呼「難道是傳說中的那個」。
不少人看到名單笑說「有匿名等於沒匿名」、「XD我要記住他的應試號碼去查榜」、「難不成是鮭魚返鄉？」、「張揚旗鼓的大鮭魚」。不過也有網友提出反思，認為該名字也可能是原住民考生，不少人用漢族姓名霸權的角度看待別人的本名，似乎有失尊重。
然而就在今日凌晨有網友貼出疑似該名考生的進一步資訊，姓名為「張OO帥帥帥鮭魚」，考場位於台北市立景美女中。並說考數乙的時候他好像還沒來，「我也蠻好奇他到底怎麼簽名的？」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言